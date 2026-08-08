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صحة

فوائد كبرى لتناول التفاح على معدة خاوية

Lebanon 24
08-08-2026 | 02:00
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فوائد كبرى لتناول التفاح على معدة خاوية
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ينطوي  التفاح على معدة خاوية فوائد صحية جمة، فهو يمنع من أكسدة الدهون في الجسم، ويخفّض من الكولسترول في الدم، وينظّم كميّات السكر الموجودة في الدم، كما أنه يقوي العظام ويزيد من كثافتها وصلابتها، ويحميها من الترقّق وخاصّةً عند الأطفال.
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وبحسب دراسات يلعب تناول التفاح على الريق صباحًا بعد كأس من الماء، دورًا رئيسيًا في تنقية جسمك في السموم، وتزويدك بقدر كبير من الطاقة للقيام بأنشطة الحياة المختلفة، كما يفضل أن تكون الفاكهة أول شيء يتم تناوله في الصباح، وفي فترة ما بين الإفطار والغداء، وفي المساء كوجبة خفيفة، وفقا لموقع "ويب طب".
وإليك أبرز 5 فوائد للتفاح:

يساعد فى الهضم

يساعد تناول التفاح قبل نصف ساعة على الأقل من تناول الوجبة في التحكم في الإفراط في تناول الطعام، حيث إن ذلك يسمح لك بإدخال غذاء منخفض السعرات الحرارية إلى معدتك، كما أنه غني بالألياف التي تساهم بشعورك بالشبع والامتلاء لفترة طويلة وتأخير عملية الهضم.

ويحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، التي تشجع على حركة الأمعاء المنتظمة وتساعد على منع الإمساك، وتعمل الألياف القابلة للذوبان المعروفة باسم البكتين على تغذية البكتيريا الجيدة في أمعائك، مما يدعم الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

إدارة الوزن

يلعب التفاح الأحمر دورًا حاسمًا في التحكم في الوزن عند تضمينه في وجبة الإفطار، وتساعد الألياف الموجودة في التفاح على الشعور بالشبع، مما يقلل من فرص تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية لاحقًا، وعلاوة على ذلك، فإن التفاح منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا رائعًا لأي شخص يتطلع إلى الحفاظ على وزنه أو التخلص منه، من خلال بدء يومك بتفاحة حمراء، فأنت تهيئ نفسك لاختيارات طعام أكثر صحة طوال اليوم.

يساعد فى إدارة ارتفاع نسبة الكوليسترول

عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فإن التفاح الأحمر يعد خيارًا رائعًا، وتساعد مضادات الأكسدة والألياف التى يحتوى عليها في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

وأشارت الأبحاث إلى أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، يساعد البوتاسيوم الموجود في التفاح في تنظيم ضغط الدم، وهو أمر مفيد لصحة القلب.

يدعم صحة الجلد

يمكن للتفاح الأحمر أيضًا أن يكون مفيدا جدا لبشرتك، حيث يدعم فيتامين سي الموجود في التفاح إنتاج الكولاجين، وهو أمر حيوي للحفاظ على مرونة الجلد وتقليل علامات الشيخوخة، علاوة على ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح على حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يمنح بشرتك حيوية شبابية.

ويمكن أن يساعدك إضافة التفاح الأحمر إلى نظامك الغذائي في الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا.

يعزز الطاقة

التفاح الأحمر مصدر ممتاز للطاقة الطبيعية، مما يجعله خيارًا رائعًا لتناول الإفطار، تعمل السكريات الطبيعية التي يحتوي عليها، إلى جانب الألياف، على إطلاق الطاقة ببطء وثبات، مما يمنع الانهيارات المرتبطة غالبًا بالسكريات المصنعة، يمكن أن يساعدك تناول تفاحة حمراء في الصباح على الحفاظ على التركيز وتعزيز إنتاجيتك طوال اليوم، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية لتعزيز الطاقة لأي شخص يتطلع إلى رفع مستويات طاقته دون الاعتماد على الكافيين.
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