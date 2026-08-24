تحذير من قرادة صغيرة.. عضة واحدة قد تمنع أكل اللحوم

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وبحسب "CBS News"، تشهد هذا العام ارتفاعاً لافتاً في زيارات الطوارئ بسبب لدغات القراد، بالتزامن مع توسع انتشاره في مناطق جديدة. وتسبب هذه الحشرات أمراضاً عدة، بينها لايم والبابيزيا والحمى المبقعة، لكن القلق الأكبر حالياً في "Martha's Vineyard" هو الحساسية التي قد تصيب الإنسان بعد عضة واحدة.وتؤدي متلازمة "Alpha-gal" إلى حساسية شديدة تجاه لحوم البقر والخنزير والضأن والغزال والأرانب، فيما تبقى الدواجن والأسماك غالباً خارج هذه القائمة. وفي بعض الحالات، قد تمتد الحساسية إلى منتجات الألبان أو حتى رائحة اللحم أو منتجات تحتوي مشتقات حيوانية مثل بعض الحلويات والكبسولات الدوائية.وتروي أدريانا ستيمولا، وهي من ، أنها أصيبت بطفح وتورم واضطرابات حادة في المعدة بعد ساعات من تناول همبرغر على الشاطئ. ولم تكن وحدها، إذ أصيب أطفالها وزوجها أيضاً بالحساسية نفسها، بعد نوبات مفاجئة شملت تورم الشفاه وشعوراً غريباً في الفم.ويقول بن ديفوريست، صاحب مطعم "Red Cat Kitchen"، إن الحياة في تغيرت. فهو نشأ في الغابات والمياه والحقول، لكنه اليوم يفضّل البقاء على الإسفلت والخرسانة. ومع انتشار الحالات، أعد في مطعمه قائمة خاصة خالية من اللحوم الحمراء ومناسبة للمصابين بـ"Alpha-gal".ويشرح خبراء أن المتلازمة ليست جديدة، لكنها اكتسبت شهرة أوسع بعد ظهورها بقوة في مناطق ثرية ومعروفة مثل هامبتونز ومارثاز فينيارد، رغم أن سكان الجنوب والغرب الأوسط الأميركي عانوا منها منذ سنوات.وتحمل "قرادة النجمة الوحيدة" جزيئاً سكرياً يسمى "galactose-alpha-1,3-galactose"، وهو ما يسبب رد الفعل التحسسي لدى بعض الأشخاص. وتنتشر هذه القرادة بأحجام مختلفة، من اليرقات الصغيرة جداً إلى البالغة، وتنتظر على أوراق النباتات قبل أن تلتصق بأي جسم يمر قربها.ويربط الخبراء تفاقم المشكلة بارتفاع أعداد الغزلان، لأنها تُعد بيئة أساسية لتكاثر القراد. ووفق طبيبة تعالج المصابين بلدغات القراد في مستشفى "Martha's Vineyard"، يمكن لغزال واحد أن يغذي 1500 قرادة في الموسم، فيما تضع أنثى القراد الواحدة نحو 2000 بيضة.ومع ذلك، لا تعني كل عضة قراد الإصابة بمرض، ولا يصاب كل من يتعرض لـ"Alpha-gal" بحساسية اللحوم. كما أن بعض الحالات قد تتحسن مع الوقت، شرط عدم التعرض للدغات جديدة.وينصح الخبراء برش الجلد والملابس بمواد طاردة، واستخدام ملابس معالجة بمواد قاتلة للقراد، ووضع البنطال داخل الجوارب عند دخول المناطق العشبية، وفحص الجسم مرتين يومياً، خصوصاً عند الخصر وتحت الملابس الضيقة ومناطق الاحتكاك.