فوائد مذهلة محتملة للثوم والزنجبيل عند تناولهما معًا.. تعرّف إليها

يُعدّ الثوم والزنجبيل من الأطعمة الغنية بالمركبات النباتية المفيدة، وتشير أبحاث إلى أن الجمع بينهما قد يمنح الجسم فوائد صحية، خصوصًا بفضل خصائصهما المضادة للالتهاب والأكسدة.
وبحسب موقع "هيلث لاين"، أبرز الفوائد المحتملة:
تقليل الالتهابات:
قد يساهمان في خفض بعض مؤشرات الالتهاب، كما ارتبط الزنجبيل بتخفيف الألم والالتهاب لدى المصابين بالتهاب المفاصل.
حماية الخلايا:
تساعد مركباتهما المضادة للأكسدة في مواجهة الإجهاد التأكسدي وتقليل الأضرار التي قد تصيب الخلايا.
دعم صحة الدماغ:
تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم والزنجبيل قد يرتبطان بتحسين الذاكرة وبعض الوظائف الإدراكية.
تعزيز صحة القلب:
قد يساعدان في تحسين بعض عوامل الخطر، مثل ضغط الدم
والكوليسترول وسكر الدم. لكن الجرعات العالية من المكملات قد تتداخل مع أدوية معينة، خصوصًا مميعات الدم.
المساعدة في ضبط السكر:
أظهرت دراسات أن مكملات الثوم والزنجبيل قد تسهم في خفض سكر الدم وبعض الدهون لدى المصابين بالسكري، لكنها لا تغني عن العلاج الطبي.
تأثيرات محتملة ضد السرطان:
ربطت أبحاث الثوم بانخفاض خطر بعض أنواع السرطان، بينما أظهرت تجارب مخبرية وحيوانية تأثيرات محتملة للزنجبيل، من دون اعتباره علاجًا للمرض.
دعم المناعة:
قد تساعد خصائصهما المضادة للالتهاب والأكسدة والميكروبات في دعم وظائف الجهاز المناعي.
ورغم هذه النتائج، لا تزال الأدلة غير كافية لإثبات أن تناول الثوم والزنجبيل معًا يمنع الأمراض أو يعالجها، وتبقى الحاجة قائمة إلى مزيد من الدراسات البشرية.