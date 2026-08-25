فوائد مذهلة محتملة للثوم والزنجبيل عند تناولهما معًا.. تعرّف إليها

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وبحسب موقع "هيلث لاين"، أبرز الفوائد المحتملة:قد يساهمان في خفض بعض مؤشرات الالتهاب، كما ارتبط الزنجبيل بتخفيف الألم والالتهاب لدى المصابين بالتهاب المفاصل.تساعد مركباتهما المضادة للأكسدة في مواجهة الإجهاد التأكسدي وتقليل الأضرار التي قد تصيب الخلايا.تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم والزنجبيل قد يرتبطان بتحسين الذاكرة وبعض الوظائف الإدراكية.قد يساعدان في تحسين بعض عوامل الخطر، مثل ضغط والكوليسترول وسكر الدم. لكن الجرعات العالية من المكملات قد تتداخل مع أدوية معينة، خصوصًا مميعات الدم.أظهرت دراسات أن مكملات الثوم والزنجبيل قد تسهم في خفض سكر الدم وبعض الدهون لدى المصابين بالسكري، لكنها لا تغني عن العلاج الطبي.ربطت أبحاث الثوم بانخفاض خطر بعض أنواع السرطان، بينما أظهرت تجارب مخبرية وحيوانية تأثيرات محتملة للزنجبيل، من دون اعتباره علاجًا للمرض.قد تساعد خصائصهما المضادة للالتهاب والأكسدة والميكروبات في دعم وظائف الجهاز المناعي.ورغم هذه النتائج، لا تزال الأدلة غير كافية لإثبات أن تناول الثوم والزنجبيل معًا يمنع الأمراض أو يعالجها، وتبقى الحاجة قائمة إلى مزيد من الدراسات البشرية.