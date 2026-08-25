عند شرب ماء القرنفل.. ماذا يحدث للمعدة؟

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وبحسب موقع WebMD، قد يساعد القرنفل في تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، إذ تشير دراسات أولية إلى أنه قد يساهم في حماية بطانة المعدة من التقرحات.وتحدث معظم قرح المعدة نتيجة ضعف طبقة المخاط التي تحمي بطانتها، فيما تشير الأبحاث الأولية إلى أن تناول كميات كبيرة من القرنفل قد يعزز إنتاج هذا المخاط، ما قد يساعد على الوقاية من القرحة ودعم التئام الموجودة منها.يحتوي القرنفل على نسبة مرتفعة من المنغنيز، وهو معدن مهم لتنظيم الإنزيمات المرتبطة بصحة العظام وإنتاج الهرمونات، كما يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة.ويُعد القرنفل أيضًا مصدرًا لـ:فيتامين Kالبوتاسيومالبيتا كاروتينالأوجينولوتحتوي ملعقة صغيرة من القرنفل على نحو 6 سعرات حرارية، وأقل من غرام من البروتين والدهون والسكر، إضافة إلى غرام واحد من الكربوهيدرات والألياف.كما يحتوي القرنفل على البيتا كاروتين والكاروتينات، وهي مركبات تعمل كمضادات أكسدة ويمكن أن تتحول إلى فيتامين A، الضروري للحفاظ على صحة .