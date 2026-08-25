تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عند شرب ماء القرنفل.. ماذا يحدث للمعدة؟

Lebanon 24
25-08-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عند شرب ماء القرنفل.. ماذا يحدث للمعدة؟
عند شرب ماء القرنفل.. ماذا يحدث للمعدة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعدّ القرنفل من التوابل العطرية الشائعة التي تضفي نكهة مميزة على الأطعمة والمشروبات، ويمكن استخدامه كاملًا أو مطحونًا. كما يتمتع بخصائص غذائية وعلاجية محتملة، ما يثير التساؤلات حول فوائد ماء القرنفل، خصوصًا للمعدة.

وبحسب موقع WebMD، قد يساعد القرنفل في تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، إذ تشير دراسات أولية إلى أنه قد يساهم في حماية بطانة المعدة من التقرحات.
Advertisement

وتحدث معظم قرح المعدة نتيجة ضعف طبقة المخاط التي تحمي بطانتها، فيما تشير الأبحاث الأولية إلى أن تناول كميات كبيرة من القرنفل قد يعزز إنتاج هذا المخاط، ما قد يساعد على الوقاية من القرحة ودعم التئام الموجودة منها.

القيمة الغذائية للقرنفل

يحتوي القرنفل على نسبة مرتفعة من المنغنيز، وهو معدن مهم لتنظيم الإنزيمات المرتبطة بصحة العظام وإنتاج الهرمونات، كما يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة.

ويُعد القرنفل أيضًا مصدرًا لـ:

فيتامين K
البوتاسيوم
البيتا كاروتين
الأوجينول

وتحتوي ملعقة صغيرة من القرنفل على نحو 6 سعرات حرارية، وأقل من غرام من البروتين والدهون والسكر، إضافة إلى غرام واحد من الكربوهيدرات والألياف.

كما يحتوي القرنفل على البيتا كاروتين والكاروتينات، وهي مركبات تعمل كمضادات أكسدة ويمكن أن تتحول إلى فيتامين A، الضروري للحفاظ على صحة العين.
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لكليتيك عند شرب ماء الليمون يوميًا؟
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث للكبد عند شرب القهوة يومياً؟
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول الشوفان يوميًا؟
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث عند تناول فيتامين "ب2" لعلاج الصداع النصفي؟
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

علاجية

العين

الكار

قرنفل

هيدرا

بيرة

روتي

اسيو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-08-26
Lebanon24
03:28 | 2026-08-26
Lebanon24
16:02 | 2026-08-25
Lebanon24
15:27 | 2026-08-25
Lebanon24
14:18 | 2026-08-25
Lebanon24
12:03 | 2026-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24