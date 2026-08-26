بعد هذا العمر.. المناعة تغير سلاحها لمطاردة الخلايا الخطرة

كشفت دراسة يابانية أن الأشخاص الذين يعيشون بعد سن 110 يحملون أعدادا استثنائية من خلايا مناعية نادرة تستطيع مهاجمة الخلايا السرطانية، ما يقدم خيطا جديدا لفهم قدرة بعض البشر على بلوغ أعمار فائقة.





وحلل باحثون من جامعات أوساكا وكيو ومعهد "ريكن" عينات دم من 28 يابانيا: 8 تراوحت أعمارهم بين 70 و99 عاما، و10 بين 100 و109 أعوام، و10 تجاوزوا سن 110.

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وركز الفريق على خلايا نادرة تسمى "الخلايا التائية السامة من نوع CD4"، فخلايا "CD4" تعمل عادة على تنظيم الاستجابة المناعية، لكن هذه الفئة الاستثنائية تستطيع أيضا قتل الخلايا غير الطبيعية مباشرة.



وارتفعت نسبتها من مجموع الخلايا التائية من 4 بالمئة لدى المشاركين بين 70 و99 عاما، إلى 9.6 بالمئة لدى من تجاوزوا المئة، ثم إلى 17.6 بالمئة لدى من بلغوا 110 أعوام أو أكثر.



وأظهرت التحليلات أن الزيادة لا تمثل مجرد تراكم عشوائي للخلايا. فقد تكونت مجموعات كبيرة من نسخ متطابقة، ما يشير إلى تعرضها المتكرر لأهداف أو تهديدات مناعية مستمرة.