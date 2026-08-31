تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة تكشف مفاجأة عن السكري.. ما هي؟

Lebanon 24
31-08-2026 | 11:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دراسة تكشف مفاجأة عن السكري.. ما هي؟
دراسة تكشف مفاجأة عن السكري.. ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة واسعة أن المضاعفات التي قد تظهر بعد تشخيص الإصابة بالسكري من النوع الثاني تختلف بين الرجال والنساء، في نتيجة قد تساعد مستقبلاً على تطوير أساليب متابعة وعلاج أكثر ملاءمة لكل مريض.

وحلل الباحثون بيانات 28,720 شخصاً شُخّصوا حديثاً بالسكري من النوع الثاني، وتابعوا حالتهم الصحية لمدة وسطية بلغت 6.8 سنوات، بهدف رصد المسارات المختلفة للمضاعفات التي تظهر بعد التشخيص.
Advertisement

وأظهرت النتائج أن الرجال كانوا أكثر ميلاً إلى مسارات مرضية تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية أو الوصول إلى المراحل النهائية من أمراض الكلى. في المقابل، كانت النساء أكثر عرضة لتشخيص اضطرابات نفسية، من بينها القلق والاكتئاب، بعد الإصابة بالسكري.

أيضاً، تبيّن أن ارتفاع ضغط الدم كان المضاعفة الأكثر شيوعاً لدى الرجال والنساء، بينما ظهرت المضاعفات عموماً في وقت أبكر لدى الرجال، بحسب ما ذكر موقع "timesofindia".

ويرى الباحثون أن فهم هذه الاختلافات قد يساعد الأطباء على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات معينة وتخصيص المتابعة الصحية وفقاً لعوامل الخطر المختلفة، بدلاً من اعتماد نهج موحد لجميع المصابين بالسكري من النوع الثاني.
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف مفاجأة عن لقاح الحوامل.. حماية كبيرة للرضع
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 21:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تُفجّر مفاجأة عن أكبر الكوارث التي ضربت الأرض: تتكرّر كلّ 27.5 مليون سنة
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 21:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف مفاجأة.. هل تؤثر حمية "الكيتو" على السرطان؟
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 21:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف مفاجأة.. هل يؤثر "هرمون السعادة" في صحة القلب؟
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 21:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-08-31
Lebanon24
08:00 | 2026-08-31
Lebanon24
07:17 | 2026-08-31
Lebanon24
06:25 | 2026-08-31
Lebanon24
04:00 | 2026-08-31
Lebanon24
02:00 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24