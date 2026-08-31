دراسة تكشف مفاجأة عن السكري.. ما هي؟

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وحلل الباحثون بيانات 28,720 شخصاً شُخّصوا حديثاً بالسكري من النوع الثاني، وتابعوا حالتهم الصحية لمدة وسطية بلغت 6.8 سنوات، بهدف رصد المسارات المختلفة للمضاعفات التي تظهر بعد التشخيص.وأظهرت النتائج أن الرجال كانوا أكثر ميلاً إلى مسارات مرضية تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية أو الوصول إلى المراحل النهائية من أمراض الكلى. في المقابل، كانت النساء أكثر عرضة لتشخيص اضطرابات نفسية، من بينها القلق والاكتئاب، بعد الإصابة بالسكري.أيضاً، تبيّن أن ارتفاع ضغط كان المضاعفة الأكثر شيوعاً لدى الرجال والنساء، بينما ظهرت المضاعفات عموماً في وقت أبكر لدى الرجال، بحسب ما ذكر موقع "timesofindia".ويرى الباحثون أن فهم هذه الاختلافات قد يساعد الأطباء على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات معينة وتخصيص المتابعة الصحية وفقاً لعوامل الخطر المختلفة، بدلاً من اعتماد نهج موحد لجميع المصابين بالسكري من النوع الثاني.