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صحة

مرض غامض يصيب سائحًا.. هذا ما جرى معه!

Lebanon 24
31-08-2026 | 07:17
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مرض غامض يصيب سائحًا.. هذا ما جرى معه!
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أفادت قناة "شوت" الروسية بأن سائحًا روسيًا يواجه حالة صحية غامضة منذ نحو عام، بعدما فقد القدرة على التعرق خلال إقامته في مدينة الغردقة المصرية برفقة زوجته وأطفاله.

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وبحسب التقارير، بدأ ميخائيل يعاني من توقف كامل للتعرق، ما تسبب له في نوبات متكررة من الإغماء الوشيك، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما كان معدل نبضه يرتفع أحيانًا إلى نحو 200 ضربة في الدقيقة. ومع مرور الوقت، ظهرت عليه أعراض الجفاف الشديد والتهاب الأمعاء.

ويضطر الرجل إلى تبريد جسده بالماء بشكل متواصل، كما يتجنب مغادرة المنزل خشية تدهور حالته، فيما أدى وضعه الصحي إلى عدم قدرته على العمل.

ورغم مرور قرابة عام على وجود الأسرة في مصر، لم يتمكن الأطباء المحليون من تحديد سبب الحالة أو إيجاد علاج مناسب لها. وأنفقت الأسرة مدخراتها، التي تُقدّر بنحو 8 آلاف دولار، على الفحوصات الطبية.

وتواجه الأسرة أزمة إضافية بعدما انتهت صلاحية تأشيراتها، إذ تحتاج إلى أموال لتسديد الغرامات المتعلقة بالإقامة، فضلًا عن تأمين تكاليف العودة إلى روسيا.

ويُعد فقدان القدرة على التعرق اضطرابًا قد يعرّض الجسم لارتفاع خطير في حرارته، ما يزيد خطر الإصابة بضربة حرارة. ويعتمد التعامل مع هذه الحالة على تحديد السبب الأساسي ومعالجته.

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