7 عادات يومية تعزز الشبع وتساعد على ضبط الشهية.. تعرّف اليها

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وبحسب تقارير طبية لمؤسسات علمية بارزة نشرها موقع "ناشونال جيوغرافيك"، يرتبط تنظيم الجوع بشبكة معقدة بين الأمعاء والدماغ، تتأثر بهرمونات الجهاز الهضمي ومستويات السكر في . ويمكن لسبع عادات يومية أن تدعم آليات الشبع الطبيعية في الجسم:تبطئ الألياف القابلة للذوبان هضم الطعام، بينما تحفز الألياف المتخمرة إفراز هرمون "GLP-1" المرتبط بإشارات الشبع.يُعد البروتين من أكثر العناصر الغذائية إشباعاً، إذ يستغرق وقتاً أطول للهضم ويساعد على خفض هرمون الجوع "الجريلين".تسبب السكريات المكررة والأطعمة المصنعة ارتفاعاً سريعاً في سكر الدم، يتبعه غالباً شعور أسرع بالجوع.البدء بالخضروات والبروتين قبل الكربوهيدرات قد يساعد على تنظيم الجلوكوز وتعزيز هرمونات الشبع.يحتاج الجسم والدماغ إلى نحو 20 دقيقة لتسجيل الشعور بالشبع، لذلك يُنصح بالمضغ الجيد وتجنب تناول الطعام بسرعة.يمكن للمشي لمدة 10 إلى 20 دقيقة بعد الطعام أن يساعد العضلات على استهلاك الجلوكوز والحد من ارتفاع سكر الدم.تتحقق نتائج أفضل عند تطبيق مجموعة من هذه السلوكيات بانتظام، بدلاً من الاعتماد على عادة واحدة.وينبه الخبراء إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لكل شخص، خصوصاً المصابين بكسل المعدة أو مستخدمي أدوية "GLP-1"، لتجنب أي تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي.