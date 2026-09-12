تحذير لعشاق القهوة والشاي.. لا تشربوهما بهذه الطريقة!

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واستند التقرير إلى بحث شمل بيانات نحو مليون شخص في ، ووجد أن الأشخاص الذين يفضلون مشروباتهم "شديدة السخونة" سجلوا خطراً أعلى للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء، مقارنة بمن يتناولونها دافئة.وبحسب الخبراء، لا تكمن المشكلة في القهوة أو الشاي بحد ذاتهما، وإنما في درجة حرارة المشروب، إذ إن تعرض بطانة المريء بصورة متكررة لحرارة مرتفعة جداً قد يؤدي إلى تلفها.وتشير " لبحوث السرطان" التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن تناول المشروبات عند درجات حرارة تتجاوز 65 درجة مئوية يُصنف على أنه "محتمل أن يكون مسرطناً للبشر".لذلك، ينصح الخبراء بعدم شرب القهوة أو الشاي مباشرة بعد تحضيرهما، وتركهما يبردان قليلاً قبل تناولهما، خصوصاً إذا كانت حرارتهما تسبب حرقاً أو انزعاجاً في الفم.وفي المقابل، لا تعني النتائج أن شرب كوب ساخن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، إذ إن البحث يرصد ارتباطاً ولا يثبت علاقة سببية مباشرة، كما تتداخل عوامل أخرى مع خطر سرطان المريء، أبرزها التدخين والإفراط في تناول .