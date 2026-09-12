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صحة

5 عادات يومية تدمّر ركبتيك ببطء.. انتبه إليها!

Lebanon 24
12-09-2026 | 11:00
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5 عادات يومية تدمّر ركبتيك ببطء.. انتبه إليها!
5 عادات يومية تدمّر ركبتيك ببطء.. انتبه إليها! photos 0
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نشر موقع "News18" تقريراً جديداً سلّط فيه الضوء على عادات يومية شائعة قد تضر الركبتين تدريجياً، من بينها الجلوس لفترات طويلة وارتداء الأحذية غير المناسبة وممارسة التمارين بطريقة خاطئة.
 
 
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وبحسب التقرير، فإن مشكلات الركبة لا تبدأ دائماً بإصابة قوية أو حادث مفاجئ، بل قد تتطور مع مرور الوقت نتيجة ضغوط يومية متكررة يتعرض لها المفصل أثناء المشي وصعود الدرج والجلوس والنهوض وممارسة الرياضة.


ويأتي الجلوس لفترات طويلة في مقدمة العادات التي قد تؤثر في الركبتين، إذ تؤدي قلة الحركة إلى إضعاف العضلات المحيطة بالمفصل، خصوصاً عضلات الفخذ التي تساعد على تثبيته وامتصاص جزء من الضغط أثناء الحركة. ومع ضعف هذه العضلات، تتحمل الركبة عبئاً أكبر.


كذلك، قد تلعب الأحذية البالية أو غير المريحة دوراً في زيادة الضغط على الركبة، إذ يمكن أن تؤثر في طريقة المشي وتوزيع وزن الجسم، ما يضع حملاً إضافياً على أجزاء محددة من المفصل.


أما ممارسة الرياضة، فلا تضر الركبتين بالضرورة، لكن أداء التمارين بطريقة خاطئة قد يزيد خطر الإصابة. وفعلياً، فإن الهبوط غير السليم بعد القفز أو رفع أوزان كبيرة بوضعية خاطئة يمكن أن يزيد الضغط على الأربطة والغضاريف، ما يجعل الإحماء والتقنية الصحيحة أمرين أساسيين.
 

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الوزن الزائد يضاعف الحمل على الركبتين، خصوصاً أثناء صعود الدرج، كما يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بخشونة والتهاب مفصل الركبة. وفي المقابل، يمكن لخفض الوزن تدريجياً أن يساعد على تخفيف الضغط على المفاصل.


وحذّر التقرير من تجاهل ألم الركبة المتكرر، لا سيما إذا ترافق مع تورم أو تيبس أو صعوبة في الحركة، إذ قد تكون هذه الأعراض مؤشراً إلى مشكلة تستدعي تقييماً طبياً.


وفي الوقت نفسه، فإن التوقف عن الحركة تماماً بسبب الألم قد يؤدي إلى ضعف إضافي في العضلات وتراجع مرونة المفصل، ما يجعل تحديد سبب الألم واختيار النشاط المناسب للحالة أمراً ضرورياً. (إرم نيوز)
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