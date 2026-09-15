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صحة

الشاي الأخضر.. متى يتعارض مع الأدوية؟

Lebanon 24
15-09-2026 | 23:00
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الشاي الأخضر.. متى يتعارض مع الأدوية؟
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يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية، ولذلك يحرص كثيرون على تناوله يومياً، سواء كمشروب أو على شكل مكملات غذائية. إلا أن بعض مكوناته قد تتداخل مع تأثير عدد من الأدوية، فتؤثر في امتصاصها أو فاعليتها، أو تؤدي إلى ارتفاع مستوياتها في الجسم، ما قد يزيد خطر حدوث مضاعفات صحية في بعض الحالات.

وفيما يلي أبرز الأدوية التي قد تتأثر بتناول الشاي الأخضر، وفقاً لموقع "فيري ويل هيلث" العلمي:
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الوارفارين

يُستخدم الوارفارين للوقاية من تجلط الدم. ويحتوي الشاي الأخضر على فيتامين "ك"، الذي يمكن أن يؤثر في آلية عمل الوارفارين، ما قد يغيّر فاعلية الدواء ويؤثر في خطر الإصابة بالجلطات أو النزيف.

نادولول

يُستخدم نادولول لعلاج ارتفاع ضغط الدم والوقاية من آلام الصدر. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الشاي الأخضر قد يقلل كمية الدواء التي تصل إلى مجرى الدم.

وفي إحدى الدراسات، أدى تناول نحو 700 ملليلتر من الشاي الأخضر يومياً لمدة أسبوعين إلى انخفاض مستوى نادولول في الدم بنحو 85 في المائة، ما قد يحد من فاعليته في السيطرة على ضغط الدم أو آلام الصدر.

أدوية خفض الكوليسترول

قد يتداخل الشاي الأخضر أيضاً مع بعض أدوية خفض الكوليسترول، المعروفة باسم "الستاتينات". وتشير أبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يقلل امتصاص بعض هذه الأدوية بنحو 25 في المائة، الأمر الذي قد يؤثر في فاعليتها.

لذلك، يُفضّل استشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة من الشاي الأخضر عند استخدام هذه الأدوية.

رالوكسيفين

يُستخدم رالوكسيفين للوقاية من هشاشة العظام وعلاجها، كما يمكن استخدامه لتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الثدي.

وأظهرت أبحاث أن تناول الشاي الأخضر بالتزامن مع رالوكسيفين قد يقلل امتصاص الدواء، وبالتالي قد يؤثر في فاعليته.

بورتيزوميب

يُستخدم بورتيزوميب في علاج بعض أنواع السرطان، من بينها الورم النقوي المتعدد وبعض أنواع سرطان الغدد الليمفاوية.

وتشير الأبحاث إلى احتمال تأثير الشاي الأخضر في فاعلية هذا الدواء، إذ قد يتداخل مع قدرته على القضاء على الخلايا السرطانية. لذلك، يُنصح بتجنب تناول الشاي الأخضر أثناء العلاج ببورتيزوميب، مع استشارة الطبيب المعالج بشأن ذلك.

تاكروليمس

تاكروليمس دواء مثبط للمناعة، ويُستخدم بشكل شائع لمنع رفض الجسم للأعضاء المزروعة. ويحتاج هذا الدواء إلى ضبط دقيق للجرعة، لأن ارتفاع مستوياته في الجسم قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

وقد أشارت تقارير إلى احتمال وجود تفاعل بين الشاي الأخضر وتاكروليمس، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدواء في الجسم وزيادة تأثيره المثبط لجهاز المناعة.

سيلدينافيل

يُستخدم سيلدينافيل لعلاج ضعف الانتصاب، كما يُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يرفع مستوى سيلدينافيل في الجسم، ما قد يزيد احتمال ظهور بعض آثاره الجانبية، مثل الدوخة والصداع واحمرار الوجه.

لذلك، يُنصح باستشارة الطبيب قبل الجمع بين الشاي الأخضر وسيلدينافيل، خصوصاً عند تناوله بكميات كبيرة أو على شكل مكملات غذائية.
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