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صحة

6 فوائد صحية لبذور الريحان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها؟

Lebanon 24
21-09-2026 | 10:26
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6 فوائد صحية لبذور الريحان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها؟
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قد تكون بذور الريحان، المعروفة باسم "سابجا" أو "توكماريا"، إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي، لاحتوائها على الألياف وأوميغا-3 النباتية ومضادات الأكسدة. وقد ترتبط بعدد من الفوائد الصحية، أبرزها دعم صحة القلب والجهاز الهضمي والمساعدة في التحكم بالوزن.

وبحسب موقع "هيلث"، إليكم أبرز ست فوائد محتملة لبذور الريحان:

المساعدة في خفض الكوليسترول

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تحتوي بذور الريحان على ألياف قابلة للذوبان قد تقلل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي. وأظهرت دراسة صغيرة عام 2022 على 60 شخصًا يعانون ارتفاع الكوليسترول، أن تناول 5 أو 10 غرامات يوميًا لمدة 90 يومًا ارتبط بانخفاض الكوليسترول الكلي والضار والدهون الثلاثية، مقابل ارتفاع الكوليسترول الجيد.

المساهمة في خفض ضغط الدم
تضم البذور البوتاسيوم ومركبات نباتية مثل الفلافونويدات والتربينات، والتي قد تساعد في تنظيم ضغط الدم. كما ارتبط تناولها يوميًا بانخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي في الدراسة نفسها.

دعم التحكم في سكر الدم
قد تساعد الألياف على إبطاء هضم وامتصاص الكربوهيدرات، ما يحد من الارتفاع السريع في سكر الدم بعد تناول الطعام، إلا أن الأدلة البشرية لا تزال محدودة.

تحسين الهضم وحركة الأمعاء
تزيد الألياف من كتلة البراز وتساعد على انتظام حركة الأمعاء، ما قد يخفف الإمساك. وعند نقع البذور، تتشكل حولها طبقة هلامية تحتفظ بالماء وتساعد على تليين البراز.

المساعدة في التحكم بالوزن

تمتص بذور الريحان الماء وتنتفخ، ما قد يعزز الشعور بالشبع. كما قد تسهم الألياف في إبطاء الهضم وتقليل الجوع بين الوجبات، لكن تأثيرها المباشر على فقدان الوزن لا يزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة.

غنية بمضادات الأكسدة
تحتوي البذور على الفلافونويدات والبوليفينولات ومركبات نباتية أخرى ذات خصائص مضادة للأكسدة، وقد تساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات. وأشارت دراسة صغيرة عام 2024 إلى انخفاض بعض مؤشرات الالتهاب لدى أشخاص تناولوا بذور الريحان المنقوعة لمدة 8 أسابيع.

ويُفضل نقع البذور قبل تناولها، عبر وضع ملعقة كبيرة منها في كوب من الماء لنحو 15 دقيقة حتى تنتفخ وتتكون طبقة هلامية حولها. ويمكن إضافتها إلى الزبادي والشوفان والسموذي والمشروبات والحلويات.

ويُنصح بالبدء بكميات صغيرة لتجنب الانتفاخ والغازات، مع شرب كمية كافية من الماء، والتأكد من استخدام بذور مخصصة للاستهلاك الغذائي وليس للزراعة.

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