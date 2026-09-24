مع اقتراب الشتاء.. الشاي الأخضر أم الأسود لصحة الكبد؟

تشير الدراسات إلى أن تناول الشاي ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في دعم صحة الكبد، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن لا تكفي لاعتباره وسيلة للوقاية من أمراض الكبد أو علاجها.

وبحسب تقرير نشره موقع «هيلث»، ركزت أبحاث عدة على الشاي الأخضر والأسود وبعض أنواع الشاي العشبي، نظراً إلى احتوائها على مركبات نباتية قد تساعد في حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2024 وشملت أكثر من 20 ألف شخص أن ارتفاع استهلاك الشاي، ولا سيما الشاي الأسود، ارتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني. كما أشارت دراسة سابقة إلى وجود ارتباط بين تناول الشاي الأخضر وانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض الكبد.

ومع ذلك، لا تثبت هذه النتائج أن الشاي هو السبب المباشر في انخفاض المخاطر، كما لا تزال الأدلة غير كافية لتحديد عدد أكواب معين يمكن اعتباره مفيداً لصحة الكبد.

وفي المقابل، قد تقل الفائدة عند إضافة كميات كبيرة من السكر إلى الشاي، إذ يرتبط الإفراط في تناول السكريات المضافة، خصوصاً عبر المشروبات المحلاة، بزيادة خطر تراكم الدهون في الكبد. لذلك يُفضل تناول الشاي دون سكر أو مع كمية محدودة منه.

ويحتوي الشاي الأخضر والأسود أيضاً على الكافيين، الذي قد يسبب لدى بعض الأشخاص، عند الإفراط ، أعراضاً مثل القلق والصداع واضطرابات النوم.

أما أنواع الشاي العشبي، فتحتاج إلى مزيد من الحذر، إذ قد تحتوي بعض الخلطات على نباتات تتداخل مع أدوية معينة أو لا تكون مناسبة لبعض الحالات الصحية.

وتبقى المحافظة على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني عوامل أكثر أهمية للحفاظ على صحة الكبد من الاعتماد على مشروب واحد. كما يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدام الأعشاب أو المكملات بهدف تحسين وظائف الكبد، خصوصاً لدى المصابين بأمراض كبدية.