تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مع اقتراب الشتاء.. الشاي الأخضر أم الأسود لصحة الكبد؟

Lebanon 24
24-09-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مع اقتراب الشتاء.. الشاي الأخضر أم الأسود لصحة الكبد؟
مع اقتراب الشتاء.. الشاي الأخضر أم الأسود لصحة الكبد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تشير الدراسات إلى أن تناول الشاي ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في دعم صحة الكبد، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن لا تكفي لاعتباره وسيلة للوقاية من أمراض الكبد أو علاجها.

وبحسب تقرير نشره موقع «هيلث»، ركزت أبحاث عدة على الشاي الأخضر والأسود وبعض أنواع الشاي العشبي، نظراً إلى احتوائها على مركبات نباتية قد تساعد في حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2024 وشملت أكثر من 20 ألف شخص أن ارتفاع استهلاك الشاي، ولا سيما الشاي الأسود، ارتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني. كما أشارت دراسة سابقة إلى وجود ارتباط بين تناول الشاي الأخضر وانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض الكبد.

ومع ذلك، لا تثبت هذه النتائج أن الشاي هو السبب المباشر في انخفاض المخاطر، كما لا تزال الأدلة غير كافية لتحديد عدد أكواب معين يمكن اعتباره مفيداً لصحة الكبد.

وفي المقابل، قد تقل الفائدة عند إضافة كميات كبيرة من السكر إلى الشاي، إذ يرتبط الإفراط في تناول السكريات المضافة، خصوصاً عبر المشروبات المحلاة، بزيادة خطر تراكم الدهون في الكبد. لذلك يُفضل تناول الشاي دون سكر أو مع كمية محدودة منه.

ويحتوي الشاي الأخضر والأسود أيضاً على الكافيين، الذي قد يسبب لدى بعض الأشخاص، عند الإفراط في تناوله، أعراضاً مثل القلق والصداع واضطرابات النوم.

أما أنواع الشاي العشبي، فتحتاج إلى مزيد من الحذر، إذ قد تحتوي بعض الخلطات على نباتات تتداخل مع أدوية معينة أو لا تكون مناسبة لبعض الحالات الصحية.

وتبقى المحافظة على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني عوامل أكثر أهمية للحفاظ على صحة الكبد من الاعتماد على مشروب واحد. كما يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدام الأعشاب أو المكملات بهدف تحسين وظائف الكبد، خصوصاً لدى المصابين بأمراض كبدية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشاي الأخضر وفائدة الكبد.. نفعٌ مشروط ومخاطر حذرة
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل لمشروب الصباح.. الشاي الأخضر أم القهوة؟
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاي الأخضر.. متى يتعارض مع الأدوية؟
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية وجمالية للشاي الأخضر.. تعرفوا عليها
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24

في تناوله

السكري

العلم

أم ال

بيرة

مارس

بولي

باتي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-24
Lebanon24
10:29 | 2026-09-24
Lebanon24
07:18 | 2026-09-24
Lebanon24
02:00 | 2026-09-24
Lebanon24
00:18 | 2026-09-24
Lebanon24
23:00 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24