تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ماذا يحدث للدماغ بعد 10 دقائق من الجري البطيء؟

Lebanon 24
28-09-2026 | 05:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ماذا يحدث للدماغ بعد 10 دقائق من الجري البطيء؟
ماذا يحدث للدماغ بعد 10 دقائق من الجري البطيء؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قد لا يحتاج الإنسان إلى الركض بسرعة عالية للاستفادة من النشاط البدني، إذ وجدت دراسة يابانية أن الجري بوتيرة بطيئة لمدة 10 دقائق فقط قد ينعكس بشكل إيجابي على المزاج وبعض القدرات الذهنية.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة تسوكوبا، 24 شابًا وشابة من الأصحاء.

Advertisement


وخلال التجربة، مارس المشاركون الجري على جهاز المشي بسرعات تراوحت بين 3 و6 كيلومترات في الساعة، ثم خضعوا لاختبارات ذهنية بعد التمرين، وقورنت نتائجهم بأدائهم بعد فترة من الراحة والجلوس.

 

وأظهرت النتائج تحسنًا في مؤشرات المزاج، خصوصًا الشعور باليقظة والمتعة، إلى جانب استجابة أسرع في مهام تتطلب الانتباه والسيطرة على الاستجابات.

ولفهم ما يحدث داخل الدماغ، استخدم الباحثون أجهزة تراقب تغيرات الهيموغلوبين المؤكسج على سطح الدماغ. وأظهرت القياسات ارتفاعًا في مؤشرات تدفق الدم المحمل بالأكسجين في أجزاء من الفص الجبهي الأيسر أثناء تنفيذ المهام الإدراكية.

ويرى الباحثون أن الحركة المنتظمة للرأس أثناء الجري ربما تكون من العوامل التي تقف وراء هذه التغيرات، إلا أن هذا التفسير لا يزال بحاجة إلى دراسات إضافية.

ورغم النتائج المشجعة، يؤكد الباحثون أن الدراسة محدودة بسبب عدد المشاركين الصغير، واقتصارها على شباب أصحاء، وعدم اختبار تأثير الجري البطيء مقارنة بالمشي أو متابعة النتائج لفترات طويلة.

 

وبالتالي، تشير الدراسة بشكل أولي إلى أن حتى النشاط البدني الخفيف نسبيًا قد يرتبط بتحسن مؤقت في الحالة المزاجية وبعض الوظائف المرتبطة بالانتباه والتحكم الذهني.

مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث للدماغ عندما تشد عضلات بطنك؟ دراسة توضح
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كميات كبيرة من الزبدة؟
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث إذا قلّ السكر في أول عامين من العمر؟ دراسة تجيب!
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نزال فيوري وجوشوا مهدد بالإلغاء.. ماذا يحدث؟
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 17:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

جامعة تسوكوبا

لوبين

حسن م

جامع

هنية

مارس

بالي

سوكو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-28
Lebanon24
02:00 | 2026-09-28
Lebanon24
00:35 | 2026-09-28
Lebanon24
23:00 | 2026-09-27
Lebanon24
16:01 | 2026-09-27
Lebanon24
14:22 | 2026-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24