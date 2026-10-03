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صحة

قبل النوم بساعة.. هذه الفاكهة قد تساعدك على نوم أفضل

Lebanon 24
03-10-2026 | 08:00
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قد لا يتطلب تحسين جودة النوم ودعم صحة القلب تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، إذ تشير دراسات إلى أن بعض الفواكه قد تقدم فوائد تتجاوز قيمتها الغذائية المعتادة، ومن بينها الكيوي.
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وربطت أبحاث بين تناول الكيوي وتحسن بعض مؤشرات النوم، إلى جانب احتوائه على عناصر غذائية ومضادات أكسدة قد تكون مفيدة لصحة القلب.

وفي دراسة شملت 24 شخصاً يعانون مشكلات في النوم، تناول المشاركون حبتين من الكيوي قبل النوم بساعة يومياً على مدى 4 أسابيع. وأظهرت النتائج انخفاض الوقت اللازم للاستغراق في النوم بنسبة 35.4%، وتراجع مدة الاستيقاظ خلال الليل بنسبة 28.9%، فيما ارتفع إجمالي مدة النوم بنسبة 13.4%.

ويرجح الباحثون أن هذه النتائج قد ترتبط باحتواء الكيوي على مركبات وعناصر مرتبطة بتنظيم النوم، من بينها مضادات الأكسدة والميلاتونين.

ولا تقتصر الفوائد المحتملة على النوم، إذ يحتوي الكيوي على نسبة جيدة من الألياف وفيتامين "ج"، فيما يرتبط تناول الأغذية الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة بتحسن بعض المؤشرات المرتبطة بصحة القلب، مثل ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية.

وأظهرت دراسة أخرى أُجريت على رياضيين أن تناول حبتين من الكيوي يومياً لمدة 4 أسابيع ارتبط بتحسن مؤشرات جودة النوم والتعافي.

ومع ذلك، تبقى هذه النتائج أولية، ولا يعني تناول الكيوي أنه علاج للأرق أو أمراض القلب، خصوصاً أن الدراسات المتاحة محدودة وتحتاج إلى أبحاث أوسع لتأكيد حجم هذه الفوائد وآلياتها. (إرم نيوز)
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