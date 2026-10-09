الكارديو أم تمارين المقاومة؟ إليك الفرق وأبرز الفوائد الصحية

تُعدّ تمارين الكارديو وتمارين من أهم الأنشطة البدنية التي تساعد على تعزيز الصحة العامة، إذ تساهم كل منهما في حرق السعرات الحرارية وتحسين اللياقة البدنية، لكنهما تختلفان من حيث التأثير في الجسم والفوائد التي تقدمانها. فبينما تركز تمارين الكارديو على تحسين صحة القلب والدورة الدموية وزيادة ، تعمل تمارين المقاومة على تقوية العضلات والعظام وتحسين عملية التمثيل الغذائي. لذلك، يُعد الجمع بين النوعين خياراً مثالياً لدعم صحة القلب والحفاظ على اللياقة البدنية.

أولاً: تمارين الكارديو

تشمل تمارين الكارديو الأنشطة البدنية التي ترفع معدل ضربات القلب وتزيد سرعة التنفس، ما يساعد على تحسين كفاءة القلب والرئتين وتعزيز قدرة الجسم على استخدام الأكسجين أثناء الحركة.

ومن أبرز هذه التمارين: المشي، والجري، وركوب الدراجات، والسباحة، والرقص، والتنس.

أبرز فوائد تمارين الكارديو

تقدم تمارين الكارديو مجموعة من الفوائد الصحية، أبرزها:

تحسين صحة القلب والدورة الدموية.

المساعدة على خفض مستويات الضار.

تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

المساهمة في الحفاظ على وزن صحي من خلال حرق السعرات الحرارية.

دعم صحة الدماغ وتحسين الحالة المزاجية.

تعزيز القدرة على التحمل ورفع مستوى اللياقة البدنية.

ويُنصح بالبدء بممارسة هذه التمارين تدريجياً، ثم زيادة مدتها وشدتها وفقاً لقدرة الجسم ومستوى اللياقة.

ثانياً: تمارين المقاومة

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تُعرف تمارين المقاومة أيضاً بتمارين القوة، وهي أنشطة تعتمد على تشغيل العضلات في مواجهة قوة خارجية، بهدف زيادة القوة العضلية وتحسين القدرة على التحمل وبناء الكتلة العضلية.

وتشمل هذه التمارين رفع الأثقال، واستخدام الأجهزة الرياضية والأشرطة المطاطية، إضافة إلى تمارين وزن الجسم، مثل الضغط والسحب والقرفصاء.

أبرز فوائد تمارين المقاومة

تساعد تمارين المقاومة على تحسين الصحة البدنية بطرق متعددة، من أهمها:

زيادة القوة العضلية وتحسين القدرة على أداء الأنشطة اليومية.

دعم بناء العضلات والمساهمة في تقليل الدهون في الجسم.

تعزيز قوة العظام والحفاظ على صحة المفاصل.

تحسين التوازن والثبات وتقليل خطر السقوط.

زيادة القدرة على أداء الأنشطة البدنية وتحسين المزاج.

المساعدة على مستويات السكر في وضغط الدم.

تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بالأمراض المزمنة، مثل آلام الظهر والتهاب المفاصل، عند ممارستها بطريقة مناسبة.

أيهما أفضل لصحتك؟

لا يمكن اعتبار أحد النوعين بديلاً كاملاً عن الآخر، فلكل منهما دور مختلف ومهم. تساعد تمارين الكارديو على تعزيز كفاءة القلب والرئتين، فيما تساهم تمارين المقاومة في تقوية العضلات والعظام والحفاظ على الكتلة العضلية.

لذلك، فإن الجمع بينهما ضمن برنامج متوازن يوفّر فوائد أوسع للصحة العامة، ويساعد على تحسين اللياقة والتحكم في الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.