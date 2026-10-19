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صحة

5 أطعمة تساعد على مكافحة الالتهابات المزمنة وتعزيز صحة الجسم.. تعرف اليها

Lebanon 24
19-10-2026 | 10:15
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5 أطعمة تساعد على مكافحة الالتهابات المزمنة وتعزيز صحة الجسم.. تعرف اليها
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لا تقتصر مواجهة الالتهابات على الأدوية والعلاجات الطبية، إذ يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تنظيم الاستجابة الالتهابية، خصوصًا أن الالتهابات المزمنة قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وغيرها من المشكلات الصحية.

وبحسب موقع "Everyday Health"، تحتوي بعض الأطعمة على دهون صحية وألياف ومضادات أكسدة قد تساعد في الحد من الالتهابات ودعم صحة الجهاز المناعي، وأبرزها خمس مجموعات غذائية.

أولًا، الأسماك الدهنية

يُعد السلمون والسردين والماكريل والتونة من أبرز مصادر أحماض أوميغا 3، التي تساعد على تنظيم الالتهابات وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ثانيًا، الحبوب الكاملة

يوفر الشوفان والأرز البني والقمح الكامل الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، فضلًا عن احتوائها على فيتامينات ومضادات أكسدة مفيدة للجسم.

ثالثًا، المكسرات

يحتوي اللوز والجوز والبندق على دهون غير مشبعة وألياف ومركبات مضادة للأكسدة قد تسهم في تقليل مؤشرات الالتهاب. ويُفضّل تناولها باعتدال واختيار الأنواع غير المملحة.

رابعًا، التوت

يتميز التوت بغناه بمركبات "الأنثوسيانين"، وهي مضادات أكسدة تمنحه ألوانه المميزة، وقد تساعد على الحد من الإجهاد التأكسدي وتنظيم العمليات الالتهابية داخل الجسم.

خامسًا، البقوليات

يشكل العدس والحمص والفاصولياء مصادر مهمة للبروتين النباتي والألياف والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن يدعم الصحة ويساعد في الحد من الالتهابات المزمنة.

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