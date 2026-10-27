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صحة

5 علامات في القدم لا يجب أن يتجاهلها مرضى السكري

Lebanon 24
27-10-2026 | 16:51
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5 علامات في القدم لا يجب أن يتجاهلها مرضى السكري
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حذّر الباحث المتخصص في الأبحاث السريرية كريشنا ساي بينومارثي من أن الإصابات البسيطة في القدم قد تتطور إلى جروح خطيرة لدى مرضى السكري، خصوصاً عند تأثر الأعصاب أو الدورة الدموية أو قدرة الجسم على التئام الجروح.

وأوضح بينومارثي، المقيم في ولاية أريزونا الأميركية، لموقع "إتش تي لايف ستايل"، أن الانتباه إلى العلامات المبكرة والحصول على الرعاية الطبية سريعاً يساعدان في تجنب المضاعفات طويلة الأمد.

وحدّد الباحث خمس علامات تستدعي الانتباه:

- التنميل والوخز والحرقان: قد تشير هذه الأعراض المستمرة إلى اعتلال الأعصاب الطرفية، ما يضعف التوازن ويقلل القدرة على الشعور بالجروح.

- الجروح والبثور التي لا تلتئم: قد تتفاقم الإصابات الصغيرة نتيجة ضعف الدورة الدموية أو بطء التئام الجروح أو حدوث عدوى، خصوصاً إذا استمرت أو اتسعت.

- تغير لون القدم أو حرارتها: قد يدل الشحوب أو اللون المزرق أو الاسوداد أو البرودة غير المعتادة على ضعف تدفق الدم، فيما قد يشير الاحمرار وارتفاع الحرارة إلى التهاب أو عدوى.

- التورم أو تغير شكل القدم: قد يكون التورم المفاجئ أو تغير شكل القدم علامة على مشكلة خطيرة، مثل اعتلال مفاصل شاركو الذي يصيب العظام والمفاصل وقد يحدث من دون ألم واضح.

- تشقق الجلد وتغير الأظافر وعلامات العدوى: قد يسمح الجلد المتشقق بدخول البكتيريا، فيما تستدعي الفطريات بين الأصابع وسماكة الأظافر ومشكلات الجلد المتصلب الانتباه. ونصح الباحث بعدم إزالة مسامير القدم أو الجلد المتصلب ذاتياً لتجنب الجروح.

وشدّد بينومارثي على ضرورة فحص القدمين يومياً، بما يشمل باطن القدم والكعب والمساحات بين الأصابع وحول الأظافر، مع استخدام مرآة أو الاستعانة بشخص آخر عند الحاجة.

كما أوصى بارتداء أحذية مناسبة، وتجنب المشي حافي القدمين، وغسل القدمين وتجفيفهما جيداً، خصوصاً بين الأصابع، إلى جانب إجراء فحوص دورية لدى المختصين حتى في غياب الأعراض.

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