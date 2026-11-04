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صحة

لماذا تبدأ المرأة بفقدان كتلتها العظمية في منتصف الثلاثينيات؟

Lebanon 24
04-11-2026 | 23:00
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لماذا تبدأ المرأة بفقدان كتلتها العظمية في منتصف الثلاثينيات؟
لماذا تبدأ المرأة بفقدان كتلتها العظمية في منتصف الثلاثينيات؟ photos 0
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تُعد صحة العظام عاملاً أساسياً للوقاية من هشاشة العظام وانخفاض كتلتها، وهما حالتان تزداد احتمالات الإصابة بهما مع التقدم في السن، خصوصاً لدى النساء مقارنة بالرجال.

ووفق بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، في تقرير نشرته شبكة "توداي"، تعاني 51.5% من النساء فوق سن الخمسين من انخفاض الكتلة العظمية، مقابل 33.5% من الرجال، مع ارتفاع معدلات الهشاشة بين النساء خلال العقد الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 10 ملايين شخص فوق سن الخمسين مصابون بهشاشة العظام، التي تتسبب بنحو 1.5 مليون كسر سنوياً، تشكل النساء قرابة 80% منها.

وتكتسب النساء نحو 90% من كتلتهن العظمية القصوى بحلول سن الثامنة عشرة، قبل أن تبدأ هذه الكتلة بالتراجع تدريجياً اعتباراً من منتصف الثلاثينيات.

وللحفاظ على صحة العظام، توصي إدارة الغذاء والدواء (FDA) بتلبية الاحتياجات اليومية من الكالسيوم، المقدرة بنحو 1300 مليغرام للأفراد فوق سن الرابعة والبالغين، مع التركيز على مصادره الغذائية، مثل حليب الصويا والسلمون والكرنب الأجعد والتوفو وبذور الشيا.

كذلك، تؤثر العادات اليومية في قوة العظام، إذ يساهم التدخين والإفراط في تناول الكحول في إضعاف النسيج العظمي وتسريع تآكله، فيما تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تقوية العضلات وتحسين التوازن والمرونة، والحد من السقوط والكسور.

وتوصي الإرشادات الطبية بإجراء فحص كثافة العظام بدءاً من سن الخامسة والستين، أو في سن مبكرة لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة وراثية أو مرضية.

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