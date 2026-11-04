أكياس الشاي قد تطلق جزيئات بلاستيكية.. ماذا كشف العلماء؟

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كشفت مراجعة علمية شملت 19 دراسة أن بعض أكياس الشاي المصنوعة من البلاستيك أو المحتوية على طبقات بوليمرية قد تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة ومتناهية الصغر عند ملامستها الماء الساخن.وأوضحت النتائج أن كمية الجزيئات تختلف بحسب مادة الكيس ودرجة حرارة الماء ومدة النقع، مشيرة إلى أن بعض الأكياس الورقية والقابلة للتحلل قد تحتوي أيضا على مكونات بلاستيكية.ورغم رصد هذه الجزيئات في عدد من المنتجات التجارية، فإن تأثيرها الفعلي على صحة الإنسان لا يزال غير محسوم، ولا توجد أدلة كافية لتحديد حجم المخاطر الناتجة عن استهلاكها عبر الشاي.ولتقليل التعرض المحتمل، ينصح الباحثون باختيار أكياس خالية تماما من البلاستيك أو استخدام الشاي السائب مع مصفاة معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ.كما حذروا من الاعتماد على عبارات مثل "قابل للتحلل" و"صديق للبيئة"، لأنها لا تضمن بالضرورة خلو الأكياس من المواد البوليمرية.وخلصت المراجعة إلى أن الشاي السائب يمثل خيارا عمليا لتقليل التعرض للجزيئات المنبعثة من أكياس الشاي البلاستيكية، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد آثارها الصحية بدقة.