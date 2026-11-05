إنتبهوا.. حكة الجلد قد تكشف أمراضًا خفية

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قد تحمل الحكة الجلدية أحيانًا إشارات إلى اضطرابات صحية تتجاوز سطح الجلد، خصوصًا عندما تظهر بصورة متكررة دون طفح جلدي أو سبب واضح.وبحسب موقع " " الطبي، فإن الحكة قد تنشأ نتيجة عوامل بيئية أو تغيرات هرمونية أو اضطرابات في الأعصاب، فيما ترتبط بعض الحالات بأمراض الكلى والكبد والسكري والغدة الدرقية.وتختلف مسببات الحكة باختلاف طبيعتها ومكان ظهورها، إذ قد تنتج عن جفاف البشرة أو التعرض لمواد مهيجة، مثل: المنظفات والعطور والأقمشة الصناعية، أو تكون استجابة لبعض الأدوية.وفي حالات أخرى، قد ترتبط الحكة بتلف الأعصاب، أو اضطرابات داخلية تؤثر في وظائف الجسم، وقد تتحول إلى مشكلة مزمنة إذا استمرت ستة أسابيع أو أكثر.وتظهر بعض أنواع الحكة خلال الليل، بينما تتركز أنواع أخرى في الذراعين أو مناطق محددة من الجسم، وقد يعاني منها كبار السن نتيجة التغيرات الطبيعية التي تصيب الجلد مع التقدم بالعمر.ولا تقتصر الحكة على الرغبة المستمرة في خدش الجلد، فقد يصاحبها تشقق البشرة أو تغير لونها أو ظهور نتوءات وبثور، فيما يؤدي الحك المتكرر إلى جروح ونزيف والتهابات محتملة.ويُنصح بمراجعة الطبيب عند استمرار الحكة أو شدتها أو تأثيرها في النوم، خصوصًا إذا ترافق ظهورها مع أعراض غير معتادة، مثل: فقدان الوزن أو اصفرار الجلد.(إرم نيوز)