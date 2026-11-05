تنام في الوقت المناسب؟ سرّ ليلي قد يحمي قلبك من الأمراض

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لا تقتصر أهمية النوم نشاط الجسم، بل تلعب ساعاته وانتظام مواعيده دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة القلب وضبط ضغط .وتوصي جمعية القلب الأميركية معظم البالغين بالنوم بين 7 و9 ساعات يومياً، مع الالتزام بمواعيد متقاربة للنوم والاستيقاظ، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع.وبحسب تقرير نشره موقع «EatingWell»، فإن ضغط الدم ينخفض عادة أثناء النوم بنسبة تتراوح بين 10 و20%، فيما يرتبط غياب هذا الانخفاض الليلي بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وفي هذا السياق، أشارت دراسة بريطانية نُشرت عام 2021 وشملت نحو 88 ألف شخص، إلى أن النوم بين العاشرة والعاشرة و59 دقيقة مساءً ارتبط بانخفاض الإصابة بأمراض القلب مقارنة بمواعيد نوم أبكر أو أكثر تأخراً، مع التأكيد أن النتائج لا تثبت علاقة سببية ولا تعني أن هذا الموعد يناسب الجميع.ولتحسين جودة النوم، ينصح بالحفاظ على ساعة استيقاظ ثابتة، وتهيئة غرفة هادئة ومظلمة، وتقليل استخدام الشاشات مساءً، وتجنب الكافيين قبل النوم، إلى جانب ممارسة النشاط البدني خلال النهار.كما يُنصح بعدم إهمال الشخير الشديد المصحوب بتوقف التنفس أو النعاس خلال النهار، لاحتمال ارتباطه بانقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة قد تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم.