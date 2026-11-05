تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تنام في الوقت المناسب؟ سرّ ليلي قد يحمي قلبك من الأمراض

Lebanon 24
05-11-2026 | 04:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تنام في الوقت المناسب؟ سرّ ليلي قد يحمي قلبك من الأمراض
تنام في الوقت المناسب؟ سرّ ليلي قد يحمي قلبك من الأمراض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تقتصر أهمية النوم على استعادة نشاط الجسم، بل تلعب ساعاته وانتظام مواعيده دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة القلب وضبط ضغط الدم.
Advertisement

وتوصي جمعية القلب الأميركية معظم البالغين بالنوم بين 7 و9 ساعات يومياً، مع الالتزام بمواعيد متقاربة للنوم والاستيقاظ، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وبحسب تقرير نشره موقع «EatingWell»، فإن ضغط الدم ينخفض عادة أثناء النوم بنسبة تتراوح بين 10 و20%، فيما يرتبط غياب هذا الانخفاض الليلي بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا السياق، أشارت دراسة بريطانية نُشرت عام 2021 وشملت نحو 88 ألف شخص، إلى أن النوم بين العاشرة والعاشرة و59 دقيقة مساءً ارتبط بانخفاض الإصابة بأمراض القلب مقارنة بمواعيد نوم أبكر أو أكثر تأخراً، مع التأكيد أن النتائج لا تثبت علاقة سببية ولا تعني أن هذا الموعد يناسب الجميع.

ولتحسين جودة النوم، ينصح بالحفاظ على ساعة استيقاظ ثابتة، وتهيئة غرفة هادئة ومظلمة، وتقليل استخدام الشاشات مساءً، وتجنب الكافيين قبل النوم، إلى جانب ممارسة النشاط البدني خلال النهار.

كما يُنصح بعدم إهمال الشخير الشديد المصحوب بتوقف التنفس أو النعاس خلال النهار، لاحتمال ارتباطه بانقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة قد تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم.

مواضيع ذات صلة
بشروط.. القهوة قد تحمي من السكري وأمراض القلب
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
8 عصائر طبيعية قد تحمي قلبك.. تعرّف إليها
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة السعودي: هذا الوقت المناسب لمناقشة أمن الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من رابط بين الالتهابات وأمراض القلب؟ دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

التزام

ساسي

مارس

طاني

الدم

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:43 | 2026-11-05
Lebanon24
08:52 | 2026-11-05
Lebanon24
07:10 | 2026-11-05
Lebanon24
01:58 | 2026-11-05
Lebanon24
23:31 | 2026-11-04
Lebanon24
23:00 | 2026-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24