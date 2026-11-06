لماذا تزداد الدهون مع التقدم في العمر؟

قد تلاحظ النساء مع الاقتراب من سن اليأس تغيراً في توزيع الدهون بالجسم، بحيث تتركز بشكل أكبر في منطقة البطن. ويُعرف هذا التغير باسم "بطن سن اليأس"، ويرتبط بتغيرات هرمونية وجسدية تصاحب هذه المرحلة.



لا يُعد "بطن سن اليأس" مصطلحاً طبياً، بل وصفاً شائعاً لزيادة دهون البطن، وقد يبدأ خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، التي تظهر غالباً في الأربعينيات من العمر.

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وتوضح طبيبتان متخصصتان في صحة المرأة أن انخفاض هرمون الإستروجين قد يغير توزيع الدهون، فبدلاً من تركزها حول الوركين والفخذين، قد تتراكم بصورة أكبر في البطن.



كما يسهم التقدم في العمر في تباطؤ عملية الأيض وتراجع الكتلة العضلية؛ ما يقلل السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم. وقد تؤثر أعراض مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي في النوم، وتنعكس على الهرمونات المنظمة للشهية.



تكمن المخاوف في احتمال تراكم الدهون الحشوية المحيطة بالأعضاء الداخلية، إذ ترتبط مستوياتها المرتفعة بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط والكوليسترول وسكر الدم، وفق الطبيبة لين باتيماكيل. (إرم نيوز)