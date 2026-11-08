لماذا يتغير موعد نومنا مع التقدم في العمر؟ العلم يكشف الأسباب

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ووفقاً لاختصاصيين، فإن التقدم في العمر يؤثر في قدرة الدماغ على الاستجابة للإشارات الخارجية التي تنظم دورة النوم واليقظة، ومنها ضوء الشمس ومواعيد تناول الطعام والنشاط البدني والتفاعلات الاجتماعية.وتوضح سيندي لوستينغ، أستاذة علم النفس في جامعة ميشيغان الأميركية، أن تغير أنماط النوم مع العمر لا يعود إلى عامل واحد، بل إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية المترابطة.بدوره، يشير اختصاصي النوم والإيقاعات البيولوجية سيرام بارثاساراتي إلى أن قدرة الدماغ على التقاط الإشارات التي تساعده في تحديد الوقت تتراجع تدريجياً مع التقدم في السن، ما ينعكس على مواعيد النوم والاستيقاظ.ولا تقتصر هذه التغيرات على الدماغ، إذ تؤدي العينان دوراً أساسياً في تنظيم الساعة البيولوجية. فمع التقدم في العمر، قد تؤدي مشكلات النظر وإعتام عدسة إلى تقليل كمية الضوء التي تصل إلى الدماغ، ما يؤثر في توقيت إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.وقد تسهم هذه التغيرات في الشعور بالنعاس خلال ساعات أبكر من المعتاد، والاستيقاظ في وقت مبكر من الصباح.ورغم أن هذه التحولات تُعد جزءاً من عملية التقدم في العمر، يشير الخبراء إلى إمكان التخفيف من تأثيراتها من خلال اتباع عادات يومية تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية.ومن أبرز هذه العادات التعرض للضوء الطبيعي، وممارسة المشي ، والحفاظ على النشاط البدني المنتظم، إلى جانب الاستفادة من الإضاءة المناسبة خلال ساعات المساء لمن يرغبون في تأخير موعد نومهم.كذلك، قد يساعد التعرض لضوء الصباح في تعزيز انتظام الساعة البيولوجية، فيما يعتمد توقيت التعرض للضوء على طبيعة اضطراب النوم والهدف من تعديل مواعيده.وينصح الاختصاصيون أيضاً بتجنب المشروبات الكحولية قبل النوم، نظراً إلى تأثيرها السلبي في جودة النوم، حتى وإن تسببت في الشعور بالنعاس.ويؤكد الخبراء أن النوم والاستيقاظ مبكراً مع التقدم في العمر لا يعكسان مجرد تغير في ، بل يرتبطان بتحولات طبيعية في آليات الجسم المسؤولة عن تنظيم النوم واليقظة.