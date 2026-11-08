"فيروس إنفلونزا الطيور في الحليب".. اكتشاف مقلق وتحذيرات

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وبحسب موقع "Verywell Health"، لم يثبت بصورة قاطعة انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر عن طريق شرب الحليب الخام، إلا أن الجهات الصحية الأميركية تحذر من استهلاكه، نظراً إلى احتمال احتوائه على فيروسات وبكتيريا قد تسبب أمراضاً خطيرة.وكشفت الفحوص وجود فيروس إنفلونزا الطيور في عينات من الحليب الخام بعدد من الولايات الأميركية، بينها وميشيغان وأيداهو وكانساس، بالتزامن مع تسجيل إصابات بين الأبقار الحلوب.وأفادت تقارير بنفوق قطط عقب تناولها حليباً ولبأً من أبقار مصابة، ما أثار مخاوف إضافية بشأن انتقال العدوى عبر منتجات الألبان الملوثة.وفي المقابل، أوضحت والدواء الأميركية أن اكتشاف آثار وراثية للفيروس في بعض منتجات الألبان التجارية لا يعني بالضرورة وجود فيروس معدٍ، مؤكدة أن الفحوص الإضافية لم ترصد فيروساً حياً قادراً على التسبب بالعدوى في المنتجات المبسترة التي شملتها الاختبارات.لا تقتصر مخاطر الحليب الخام على إنفلونزا الطيور، إذ يمكن أن يحتوي أيضاً على بكتيريا ضارة، بينها السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا، التي قد تتسبب باضطرابات هضمية حادة ومضاعفات صحية خطيرة.وأظهرت دراسة أميركية أن استهلاك الحليب غير المبستر ارتبط بأكثر من 2600 إصابة مرضية و228 حالة استدعت دخول المستشفى خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و2008، ما يعكس المخاطر الصحية المرتبطة بتناوله دون معالجة حرارية.تشدد السلطات الصحية على ضرورة اختيار الحليب المبستر، الذي يخضع لعملية تسخين مدروسة للقضاء على مسببات الأمراض، مع الحفاظ على معظم قيمته الغذائية.كما توصي بعدم استخدام حليب الأبقار المصابة أو المريضة في تصنيع منتجات الألبان، وتجنب تناول الحليب الخام ومشتقاته غير المبسترة، خصوصاً لدى الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة.وتؤكد الجهات الصحية أن البسترة تبقى من أبرز الوسائل للحد من مخاطر العدوى المرتبطة بالحليب، سواء الناجمة عن البكتيريا المعروفة أو الفيروسات التي قد تنتقل إلى الأبقار.