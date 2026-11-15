الشوكولا الداكنة ليست مجرد حلوى.. فوائد صحية قد تفاجئك!

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وفي تقرير نشرته صحيفة " " الأميركية، استعرض خبراء التغذية نتائج أبحاث تناولت التأثيرات الصحية للشوكولا الداكنة، مشيرين إلى أن فوائدها المحتملة ترتبط بصورة أساسية بمحتواها من الكاكاو والمركبات النباتية الموجودة فيه.وتحتوي الشوكولا الداكنة على مركبات تُعرف باسم "البوليفينولات"، ومن بينها "الفلافونويدات"، التي قد تساهم في تحسين وظائف الأوعية الدموية والحد من بعض العمليات الالتهابية في الجسم.وبحسب بيثاني دورفلر، اختصاصية التغذية السريرية في مركز نورث وسترن الطبي لصحة الجهاز الهضمي، فإن ارتفاع نسبة الكاكاو في الشوكولا يرتبط عادةً بزيادة تركيز هذه المركبات المفيدة.أشارت إحدى الدراسات التي استعرضها التقرير إلى أن تناول الشوكولا الداكنة قد يرتبط بتحسن بعض المؤشرات المتعلقة بالحالة النفسية.وشملت الدراسة 60 امرأة في مرحلة انقطاع الطمث يعانين من أعراض اكتئاب خفيفة إلى متوسطة، وقُسّمت المشاركات إلى مجموعتين، تناولت الأولى 12 غراماً يومياً من الشوكولا الداكنة التي تحتوي على 78% من الكاكاو، فيما تناولت الثانية الكمية نفسها من شوكولا الحليب.وبعد ثمانية أسابيع، سجّلت المجموعة التي تناولت الشوكولا الداكنة انخفاضاً ملحوظاً في أعراض الاكتئاب مقارنة بالمجموعة الأخرى، في حين لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في جودة النوم.ويرجّح الباحثون أن تكون المركبات النباتية الموجودة في الكاكاو قد ساهمت في هذه النتائج، لكن الدراسة لا تكفي لإثبات أن الشوكولا الداكنة تعالج الاكتئاب.كذلك، تناولت دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة سيول الوطنية تأثير أنواع مختلفة من الشوكولا الداكنة في الحالة المزاجية لدى 48 شخصاً، من خلال مقارنة تناول شوكولا تحتوي على 85% أو 70% من الكاكاو مع مجموعة لم تتناول الشوكولا.أوضحت دورفلر أن تناول كمية صغيرة من الشوكولا الداكنة قد يكون جزءاً من نظام غذائي متوازن، مشيرة إلى إمكانية الاكتفاء بنحو 28 غراماً يومياً، مع اختيار الأنواع التي تحتوي على 55% من الكاكاو على الأقل.وتوفر الشوكولا الداكنة أيضاً المغنيسيوم، وهو معدن مهم للعديد من وظائف الجسم.لكن خبراء التغذية يؤكدون أن فوائد الشوكولا المحتملة لا تعني ضرورة تناولها يومياً، إذ يمكن الحصول على مركبات البوليفينول من مصادر غذائية أخرى، مثل التوت والبقوليات والشاي والقهوة.كما ينبغي الانتباه إلى كمية السكر والسعرات الحرارية الموجودة في بعض أنواع الشوكولا، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يحاولون التحكم بأوزانهم أو مستويات السكر في .وتشير المعطيات العلمية إلى أن الشوكولا الداكنة قد تكون خياراً أفضل من بعض الحلويات الأخرى من الناحية الغذائية، لكن فوائدها تعتمد على نوعها وكميتها والنظام الغذائي العام، ولا تجعل منها بديلاً عن الغذاء المتوازن أو العلاجات الطبية.