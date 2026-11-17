تختلف مدة خسارة الوزن من شخص إلى آخر، تبعاً للوزن الأساسي والعمر والنشاط البدني والحالة الصحية.

وبحسب موقع " "، أوضح الدكتور بيميندا كاباندوغاما أن السمنة مرض مزمن يتطلب خطة تراعي احتياجات كل شخص، بعيداً عن تحديد مدة موحدة للوصول إلى الوزن المطلوب.

ما المعدل الصحي لخسارة الوزن؟

يتراوح المعدل الآمن بين نصف كيلوغرام وكيلوغرام أسبوعياً، أو نحو 5% من وزن الجسم خلال ثلاثة أشهر.

وحذر المختص من خسارة الوزن بسرعة، لما قد تسببه من فقدان العضلات وانخفاض كثافة العظام، فضلاً عن صعوبة الحفاظ على النتائج. لذلك، يُفضل اعتماد تغييرات تدريجية في الغذاء ونمط الحياة.

ولا يقتصر قياس التقدم على الميزان، بل يشمل تحسن الطاقة والقدرة على ممارسة الرياضة، وتراجع محيط الخصر وآلام المفاصل.

وتتأثر سرعة خسارة الوزن بالعمر والجنس والنشاط البدني، إضافة إلى حالات صحية مثل تكيس المبايض واضطرابات الغدة الدرقية، وبعض الأدوية والتوتر وقلة النوم.

متى ينبغي استشارة الطبيب؟

يُنصح بمراجعة الطبيب إذا تجاوز مؤشر كتلة الجسم 30، أو بلغ 27 مع وجود مشكلات مرتبطة بالوزن، مثل من النوع الثاني وارتفاع ضغط .

كما تُستحسن الاستشارة عند عدم خسارة 5% من الوزن خلال ثلاثة أشهر، رغم تقليل السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.

ويبقى اتباع نهج تدريجي يتناسب مع الحالة الصحية أفضل وسيلة لخسارة الوزن والحفاظ على النتائج.