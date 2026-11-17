رغم قلة الاهتمام بصحة الكاحلين مقارنة بالمفاصل الأخرى، فإنهما يؤديان دوراً مهماً في حركة الجسم وتوازنه، ويساعدان على امتصاص الصدمات أثناء الوقوف والمشي والجري.

وبحسب للتميز في الرعاية الصحية في ، تشكل إصابات الكاحل نحو 5% من مراجعات أقسام الطوارئ. وفي هذا الإطار، تؤكد أخصائية العلاج الطبيعي جينيفيف تاوياه أن تقوية الكاحلين وتحسين التحكم بحركتهما يساعدان في تقليل احتمالات الإصابة.

وخلال حديثها لبرنامج "What's Up Docs؟"، قدمت تاوياه ثلاث خطوات للحفاظ على صحة الكاحلين:

1. تعزيز التواصل بين الدماغ والقدم

تبدأ الوقاية بتدريب الجسم على الإحساس بحركة القدم والتحكم بها من دون الحاجة إلى مراقبتها بالنظر. ويمكن تحقيق ذلك عبر الضغط بإصبع القدم الكبير على الأرض وملاحظة حركة قوس القدم، أو محاولة تحريكه باتجاه قلم موضوع بجانبه. وتساهم هذه التمارين في تنشيط العضلات الصغيرة وتحسين الإحساس بوضعية القدم.

2. تقوية العضلات وتحسين التوازن

تحتاج الكواحل إلى تمارين تجمع بين القوة والثبات، مثل رفع الكعبين أثناء الوقوف مع الاستناد إلى سطح ثابت، والمشي بوضع قدم أمام الأخرى، والوقوف على ساق واحدة، إضافة إلى صعود الدرج ونزوله بالتناوب.

وبالنسبة إلى المتعافين من التواء الكاحل، يمكن إدخال تمارين التوازن تدريجياً، مثل الوقوف على قدم واحدة أثناء التقاط . أما في حالات التهاب الأوتار، فقد تفيد تمارين والأوزان مع اعتماد حركات بطيئة، وفق إرشادات المختصين.

3. اختيار الحذاء المناسب

يشكل الحذاء عاملاً أساسياً في حماية الكاحلين، إذ قد لا توفر الأحذية الضيقة من الأمام أو المسطحة تماماً الدعم الكافي.

وتنصح تاوياه باختيار أحذية تمنح الأصابع مساحة للحركة وتدعم قوس القدم، مع مراعاة طبيعة النشاط البدني؛ فالجري يتطلب أحذية مبطنة لامتصاص الصدمات، بينما تحتاج تمارين القرفصاء إلى أحذية أكثر ثباتاً، وقد تحد أحذية المشي المخصصة من مخاطر الالتواء على الطرق الوعرة.

كما تحذر من الانتقال مباشرة إلى الأحذية التي تحاكي المشي حافياً، مشددة على ضرورة بناء قوة كافية في القدم والكاحل قبل استخدامها.