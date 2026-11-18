وافقت والدواء الأميركية على منح ترخيص سريع لدواء "نيلكارمي" (المعروف علميا باسم نيلادالكيب)، ليكون ثاني دواء لسرطان الرئة طورته شركة "نوفالنت" للتقنية الحيوية وأدخلته للسوق الأميركية، واستحوذت عليه مجموعة "جي إس كيه" في صفقة ضخمة.ويستخدم الدواء، وهو مثبط من الجيل الثالث لكيناز ALK، لعلاج البالغين المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) المتقدم موضعيا أو المنتشر، والذين يحملون طفرة في جين ALK، ممن تلقوا علاجا سابقا.ويقتصر الترخيص الحالي على المرضى الذين تلقوا سابقا عقار "أليكتينيب" (أليسينسا) كعلاج وحيد، أو أولئك الذين خضعوا لعلاجين سابقين على الأقل من مثبطات ALK إلى جانب العلاج الكيميائي بالبلاتين.

فاعلية سريرية مشجعةوجاءت الموافقة، التي سبقت الموعد النهائي الأصلي المحدد في 27 تشرين الثاني، استنادا إلى نتائج تجربة "ألكوف-1" في المرحلتين الأولى والثانية.وأظهرت النتائج أن معدل الاستجابة الموضوعية لدى المرضى الذين تلقوا "أليكتينيب" سابقا بلغ 49%، مع استمرار الاستجابة لمدة 6 أشهر على الأقل لدى 76% من المستجيبين، ولمدة سنة على الأقل لدى 52% منهم.أما المرضى الذين تلقوا علاجين سابقين أو أكثر، فبلغ معدل الاستجابة 32%، مع استمرار الاستجابة 6 أشهر لدى 69% من المستجيبين وسنة لدى 51% منهم. كما أظهر الدواء نشاطا ملحوظا ضد النقائل الدماغية، إذ بلغ معدل الاستجابة داخل الجمجمة 55% في .وتعزز هذه الموافقة من صحة استحواذ "جي إس كيه" على شركة "نوفالنت" ومقرها ، والذي اكتمل في يوليو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 10.6 مليارات دولار (ما يعادل 8 مليارات جنيه إسترليني)، نقدي يقارب 9.4 مليارات دولار.ولم تكن هذه الصفقة مجرد استحواذ على دواء واحد، بل شملت محفظة من 3 أصول لسرطان الرئة، أبرزها "نيلادالكيب" و"زيديسامتينيب" (لعلاج سرطان الرئة ذي الطفرة ROS1)، إضافة إلى "إن في إل-330" الذي يخضع لتجارب المرحلة الأولى لعلاج طفرة HER2.