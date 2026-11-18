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أشارت دراسة أجراها باحثون في الكندية إلى أن فيتامين "سي" قد يحد من تكوّن مركبات في المعدة يشتبه في أن بعضها يزيد خطر الإصابة بالسرطان. واستندت النتائج إلى نموذج يحاكي التفاعلات الكيميائية أثناء الهضم.ونشرت دورية "جورنال أوف ثيوريتيكال بيولوجي" الدراسة إلكترونيا، وتوقع النموذج أن يكون تناول مكمل فيتامين "سي" بعد الوجبة بوقت قصير أكثر فاعلية في الحد من تكوّن هذه المركبات، مقارنة بالتوقيتات الأخرى التي اختبرها الباحثون في المحاكاة.توجد النترات بصورة طبيعية في خضراوات ورقية مثل السبانخ، وقد تصل إلى الجسم أيضا عبر مياه الشرب. وتستخدم النترات والنيتريت في معالجة بعض اللحوم.وتحوّل بكتيريا الفم جزءا من النترات إلى نيتريت. وعندما يصل النيتريت إلى المعدة، يمكن أن يدخل في تفاعلات تعرف باسم "النترزة"، تنتج عنها مركبات تعرف باسم "إن-نيتروزو". ويشتبه في أن بعض هذه المركبات قد يسهم في تطور السرطان.وحاكى الباحثون انتقال النترات والنيتريت بين اللعاب والمعدة والأمعاء وبلازما . وأخذ النموذج في الحسبان تغير حجم محتويات المعدة ودرجة حموضتها بعد تناول الطعام، إلى جانب تأثير فيتامين "سي" في التفاعلات.