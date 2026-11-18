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كشفت دراسة علمية حديثة من بجامعة ستانفورد، نُشرت في دورية Science Advances، عن أنماط خفية من النشاط الدماغي يمكنها التنبؤ بخطر الإصابة بمرض الزهايمر قبل ظهور أعراض فقدان الذاكرة أو العلامات السريرية التقليدية، وفقاً لما أورده موقع Science Daily.وطور الباحثون، بقيادة يو تشانغ والبروفيسور كانهاو تشاو، مؤشراً جديداً أطلقوا عليه اسم ARC، وهو مقياس يرصد مرونة الدماغ أو قابليته للتأثر بمرض الزهايمر، بهدف تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للتدهور المعرفي مستقبلاً.وفي حين تعتمد أساليب الكشف الحالية على مؤشرات حيوية مثل تراكم بروتينات "بيتا أميلويد" و"تاو"، وهي علامات تظهر غالباً بعد حدوث تغيرات عصبية ملحوظة، ركز فريق ستانفورد على "الاتصال الوظيفي" بين مناطق الدماغ المختلفة، أي أنماط التواصل العصبي التي يمكن رصدها عبر الوظيفي أثناء الراحة.واعتمد الباحثون على بيانات من عدة مشروعات علمية كبرى، وقارنوا بين مجموعتين تمثلان طرفي نقيض في الشيخوخة المعرفية: 180 شخصاً من كبار السن الذين احتفظوا بقدرات ذهنية استثنائية رغم تجاوزهم 75 عاماً، و110 أشخاص شُخصوا سريرياً بمرض الزهايمر.وأظهرت النتائج وجود "بصمات عصبية" مميزة تفرق بين المجموعتين بدقة بلغت نحو 85%، ما أتاح تطوير مؤشر ARC الذي يصنف الأشخاص على طيف يمتد من المرونة المعرفية إلى القابلية للإصابة بالمرض. فكلما انخفضت الدرجة اقترب نمط النشاط الدماغي من أصحاب القدرات المعرفية العالية، بينما ارتبطت الدرجات المرتفعة بأنماط مشابهة لمرضى الزهايمر.واختبر العلماء المؤشر على أكثر من 1300 شخص يتمتعون بصحة معرفية جيدة وتتراوح أعمارهم بين 55 و70 عاماً، وتمت متابعتهم لفترات وصلت إلى 12 عاماً. وعلى الرغم من تشابه الأداء المعرفي للمشاركين عند بداية الدراسة، فإن أصحاب الدرجات المرتفعة في مؤشر ARC تعرضوا لتراجع أسرع في الذاكرة والانتباه والوظائف التنفيذية، كما ارتفعت لديهم احتمالات تراكم بروتينات الأميلويد وتشخيص الإصابة بالزهايمر لاحقاً.وأشار الباحثون إلى أن المؤشر أظهر قدرة على التنبؤ بالتدهور المعرفي المستقبلي تضاهي، وأحياناً تتفوق على، عوامل الخطر التقليدية والمؤشرات الحيوية المعروفة. كما تحسنت دقته عند دمجه مع الفحوص البيولوجية الحالية.ورغم أن مؤشر ARC ليس أداة تشخيصية معتمدة حتى الآن، فإن نتائجه تفتح الباب أمام استراتيجيات جديدة للكشف المبكر والطب الوقائي، خاصة أن أنماط الاتصال الوظيفي في الدماغ قد تكون أكثر قابلية للتعديل والتأثر بالتدخلات العلاجية مقارنة بالعوامل الوراثية الثابتة.