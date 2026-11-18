بحسب تقرير لموقع "إيتينغ ويل" الصحي، فإن الأبحاث تشير إلى أن استهلاك الدهون المشبعة بدلا من الدهون غير المشبعة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات في ، بما في ذلك كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف باسم "الكوليسترول الضار".لكن العلاقة بين الحليب والكوليسترول أكثر تعقيدا مما قد يبدو للوهلة الأولى، ويرجع ذلك إلى ما يسميه خبراء التغذية بـ "المصفوفة الغذائية لمنتجات الألبان"، وهو مصطلح يشير إلى التركيبة المتكاملة من العناصر الغذائية والمكونات الموجودة في منتجات الألبان، والتي قد تؤثر في الطريقة التي تنعكس بها هذه المنتجات على صحة الإنسان.وتوضح اختصاصية التغذية لورين تويغه أن منتجات الألبان "تحتوي على مصفوفة معقدة من المغذيات الدقيقة، وأنواع مختلفة من الأحماض الدهنية، والمركبات النشطة بيولوجيا، ويبدو أن هذه المكونات تخفف من التأثيرات السلبية التي نتوقع عادة أن تحدثها الدهون المشبعة على صحة القلب".وأضافت تويغه: "بينما يركز كثير من الناس على محتوى الحليب من الدهون، من المهم أيضا النظر إلى العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في كوب الحليب، مثل فيتامين دي وفيتامينات المجموعة بي والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي عناصر ثبت أنها تدعم صحة القلب".وأشارت تويغه إلى أن هذه الكثافة الغذائية قد تساعد في تفسير نتائج العديد من الدراسات التي وجدت أن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم قد لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة أو أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

عند النظر بصورة خاصة إلى تأثير الحليب على مستويات الكوليسترول، تشير الأبحاث إلى نتائج قد تبدو مفاجئة.وحول ذلك تقول تويغه: "تشير الأبحاث إلى أن استهلاك حليب الأبقار قد يكون له تأثير محايد أو مفيد على مستويات الكوليسترول".ووفقا لها فإن الدراسات لم تجد ارتفاعا ملحوظا في مستويات الكوليسترول الكلي أو الكوليسترول الضار، نتيجة استهلاك الحليب.كما وجدت بعض الدراسات الأصغر حجما ارتفاعا طفيفا في مستويات كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة، المعروف باسم "الكوليسترول الجيد".وتعني هذه النتائج أن تناول الحليب لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، رغم احتوائه على الدهون المشبعة، خصوصا في الأنواع كاملة الدسم.من النتائج المثيرة للاهتمام أن نسبة الدهون الموجودة في الحليب قد لا تحدث فرقا كبيرا في مستويات الكوليسترول، على الأقل وفقا لبعض الدراسات الصغيرة.ولفتت أخصائية التغذية وايس إلى دراسة صغيرة، قارنت بين تأثير تناول الحليب كامل الدسم والحليب منزوع الدسم، وخلالها تناول المشاركون كوبين يوميا من أحد نوعي الحليب لمدة ثلاثة أسابيع، ثم جرت مقارنة تأثير النوعين على مستويات الكوليسترول.ورغم أن الحليب كامل الدسم يحتوي على كمية أكبر من الدهون المشبعة، لم يجد الباحثون اختلافا في مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الكلي بين النوعين.إلا أن وايس حذرت من المبالغة في تفسير هذه النتائج، فالدراسة كانت صغيرة الحجم، واستمرت لفترة قصيرة نسبيا، كما أنها لم تشمل أشخاصا يعانون بالفعل من ارتفاع مستويات الكوليسترول.وبالتالي، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها للاستنتاج بأن الحليب كامل الدسم آمن بالقدر نفسه لجميع الأشخاص، خصوصا من يعانون اضطرابات الدهون في الدم.