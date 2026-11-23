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وبحسب موقع " "، أوصت أخصائية التغذية سو-إلين أندرسون-هاينز بشرب شاي الهندباء، نظراً لاحتوائه على مركبات نباتية، أبرزها البوليفينول والفلافونويدات، التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.وأوضحت أن الهندباء تحتوي أيضاً على مركب "تاراكساستيرول"، الذي أظهرت أبحاث أولية قدرته المحتملة على تنظيم الاستجابة المناعية والحد من بعض العمليات الالتهابية، مع استمرار الحاجة إلى دراسات بشرية لتأكيد هذه التأثيرات.وأشارت إلى أن الأبحاث لم تحدد الجرعة اليومية المثالية، لافتة إلى أن تناول كوب إلى 3 أكواب يومياً قد يوفر فوائد محتملة، مع ضرورة تجنب الإفراط بسبب خصائص الهندباء المدرة للبول، واستشارة الطبيب خصوصاً عند تناول مميعات أو بعض الأدوية الأخرى.أما بشأن التوقيت، فنصحت بتجنب شرب شاي الهندباء على معدة فارغة لدى الأشخاص الذين يعانون حرقة المعدة، نظراً لاحتمال تحفيزه إفراز الأحماض والعصارات الهضمية، موضحة أنه يمكن تناوله مع الطعام أو بعده بنحو 30 إلى .وأضافت أن استخدام كمية قليلة من العسل أو إضافة الحليب لا يلغي خصائصه المحتملة، مع ضرورة الحد من السكر المضاف.وأكدت أن شاي الهندباء لا يُعد علاجاً للالتهابات أو بديلاً عن الرعاية الطبية، إذ لا تزال الأدلة العلمية بشأن فوائده لدى البشر محدودة، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات.