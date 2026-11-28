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قد يلاحظ البعض بعد تجاوز سن الأربعين أن فنجان القهوة الذي اعتادوا تناوله صباحاً أو مساء، ومع استهلاكهم الكمية ذاتها لسنوات طويلة قد اختلف تأثيره على أجسامهم، وهو ما حاولت دراسات علمية تفسيره من خلال بحث العلاقة بين التقدم في العمر واستجابة الجسم للكافيين.ويعمل الكافيين على تثبيط مستقبلات الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في الدماغ ترتبط بالشعور بالنعاس؛ ما يعزز اليقظة مؤقتًا، إلا أن التغيرات المرتبطة بالعمر قد تؤثر في استجابة الدماغ لهذا المنبه.وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "Journal of Psychopharmacology" وشملت 46 شخصًا من الشباب ومتوسطي العمر، أن تناول 400 ملليغرام من الكافيين كان أشد تأثيرًا في جودة النوم ومدته لدى المشاركين في منتصف العمر مقارنة بالأصغر سنًا.كما كشفت دراسة أخرى نشرت عام 2017، وشملت أكثر من 75 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 18 و75 عامًا، عن ارتباط التقدم في العمر بزيادة احتمالات المعاناة من الأرق الناجم عن استهلاك الكافيين، لدى الرجال والنساء على حد سواء.وفي تحليل علمي نشرته مجلة "Sleep Medicine" جمع الباحثون نتائج 22 تجربة سريرية شملت 956 مشاركًا، ووجدوا أن استهلاك الكافيين قلّص متوسط مدة النوم بنحو 35 دقيقة، وأخّر الاستغراق فيه بأكثر من 8 دقائق.لكن التحليل لم يرصد فروقًا ذات دلالة إحصائية بين الفئات العمرية في التأثيرات المدروسة؛ ما يشير إلى أن العمر ليس العامل يحدد حساسية الجسم للكافيين.لا تعني هذه النتائج ضرورة التخلي عن القهوة بعد الأربعين، إذ لا توجد أدلة تثبت أن بلوغ هذه السن يشكل نقطة تحول حاسمة في استجابة الجسم للكافيين.ومع ذلك، قد يساعد تقليل الكميات المستهلكة وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين خلال ساعات المساء، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون الأرق، على تحسين جودة النوم والحد من اضطراباته.