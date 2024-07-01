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لبنان

في سماء البقاع الغربي وراشيا.. هذا ما حصل

Lebanon 24
01-07-2024 | 07:18
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خرق الطيران الإسرائيلي على 4 مرات متتالية لجدار الصوت في سماء البقاع الغربي وراشيا في غضون دقائق قليلة، بحسب ما أفادت به "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
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