لبنان يطلق الموسم السياحي الصيفي.. ميقاتي: مطمئن اننا سنصل الى حل في الايام المقبلة

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اطلق لبنان الموسم السياحي الصيفي باحتفال رعاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في رد واضح على البيانات والتقارير الداعية لمغادرة البلد.وقال الرئيس ميقاتي خلال حفل اطلاق حملة «مشوار رايحين مشوار»: نحن شعب يريد العيش بكل ما للكلمة من معنى ومهما حصلت من تحديات. في اليومين الأخيرين، رأيت كيف يقبل اللبناني التحدي ويريد العيش بالرغم من كل الصعوبات. لقد زرت الجنوب والتقيت ضباط الجيش وجنوده ووجدت كيف أنهم مستعدون في مراكزهم وسط أحداث جنوب لبنان، كما زرت مراكز الإمتحانات الرسمية في صور ورأيت أن الطلاب حضروا وسط غياب لا يُذكر، كما زرت اليوم مركز سرطان الأطفال وتفقدت الامتحانات الرسمية هناك وكيف أن الطلاب ملتزمون الحضور بكل جدية".وتابع: "نسمع بعض الدعوات من دول لرعاياها بعدم المجيء الى لبنان، وأؤكد أنه حتى بعض من اتخذ هذا القرار ففي قرارة نفسه يريد المجيء الى لبنان. المواطنون العرب والأجانب يحبون لبنان ونحن نحبهم، وانا مطمئن باذن الله اننا سنصل الى حل في الايام المقبلة".وأكمل: "عندما كان الوزير نصار يقوم بذكر أعداد الوافدين الى لبنان، مرّت ببالي فكرة ان وزارة السياحة يجب أن تكون وزارة السياحة والمغتربين، فيشعر المغتربون ونشعر نحن أيضا اننا اقرب الى بعضنا البعض".وختم: "أنا مُطمئن للأيام المقبلة بأننا سنصل إلى حل وإرادة اللبناني أقوى من أي مشكلة وهو مُصرّ على الحياة".في المقابل، جددت السفارة الاميركية امس التحذيرات لرعاياها من السفر الى لبنان، مشيرة الى انهاء تحث المواطنين الاميركيين المسافرين من لبنان واليه، على مراقبة حالة رحلاتهم عن كثب، مع امكانية وضع خطط بديلة.واعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها الليلية من بيروت وإليها حتى نهاية تموز (يوليو) بسبب الوضع في الشرق الأوسط.ولكن المدير العامّ للطيران المدنيّ في المطار فادي الحسن اكد لـ"النهار" أنّ شركة "لوفتهانزا" لم توقف رحلاتها إلى بيروت، بل تمّ تحويل الرحلات الليليّة إلى نهاريّة.