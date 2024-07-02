حمية الى المغرب

غادر وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية إلى المملكة المغربية، بصفته رئيسا للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، لتمثيل لبنان والمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة، التي تعقد في العاصمة المغربية الرباط، على أن يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه المشاركين من الدول العربية الأعضاء.

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