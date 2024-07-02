جريح بطلق ناري في بعلبك

نقل الشاب ع. م. ح (19 عاما) إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك مصابا بطلق ناري في الرأس، وهو في حال حرجة، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك.

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