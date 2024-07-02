في حال شنّت إسرائيل حرباً على لبنان... هل ستدعم إيران "حزب الله"؟

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي حذّر من أن تشنّ إسرائيل هجوماً شاملاً ضدّ حزب الله، لأنّها "ستخاطر بإشعال حربٍ إقليمية تدعمه فيها طهران ومحور المقاومة بكل الوسائل".وقال في تصريحاته لصحيفة "فايننشال تايمز"، إنّ "إيران "غير مهتمة" بحربٍ إقليمية، كما حثّ الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل منع المزيد من التصعيد".ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستدعم "حزب الله" عسكرياً في حالة نشوب صراع شامل، قال خرازي: "كل الشعب اللبناني والدول العربية وأعضاء محور المقاومة سيدعمون لبنان ضد إسرائيل".وتابع: "ستكون هناك فرصة لتوسع الحرب إلى المنطقة بأكملها، وستشارك فيها كافة الدول، بما في ذلك إيران. وفي هذه الحالة، لن يكون لدينا خيار سوى دعم حزب الله بكل الوسائل"، وأضاف: "توسيع الحرب ليس في مصلحة أحد، لا إيران ولا الولايات المتحدة". (الميادين)