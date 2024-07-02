لواء "الجبال" الإسرائيليّ أنهى تدريبات تُحاكي حرباً على لبنان.. ماذا تضمّنت؟

قالت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ "لواء "الجبال" أنهى تدريبات تضمنت شنّ هجمات على لبنان".

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ "التدريبات تضمّنت أيضاً قتالا في ظروف معقدة واشتباكات داخل المدن".