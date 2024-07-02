Advertisement

لبنان

لواء "الجبال" الإسرائيليّ أنهى تدريبات تُحاكي حرباً على لبنان.. ماذا تضمّنت؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1218373-638555353310752140.jpg
Doc-P-1218373-638555353310752140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ "لواء "الجبال" أنهى تدريبات تضمنت شنّ هجمات على لبنان".
 
 
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ "التدريبات تضمّنت أيضاً قتالا في ظروف معقدة واشتباكات داخل المدن".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة واعترضنا 10 منها دون وقوع إصابات
lebanon 24
02/07/2024 18:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": بلدة حولا تتعرّض لقصف مدفعي اسرائيلي فوسفوري
lebanon 24
02/07/2024 18:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
​تحذير عاجل من بريطانيا لمواطنيها: لا تسافروا إلى لبنان
lebanon 24
02/07/2024 18:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل (الجزيرة)
lebanon 24
02/07/2024 18:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

لواء الجبال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:53 | 2024-07-02
10:38 | 2024-07-02
10:36 | 2024-07-02
10:17 | 2024-07-02
10:15 | 2024-07-02
10:12 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24