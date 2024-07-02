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لبنان

الخوري ناقش مع نواب من تكتل "لبنان القوي"موضوع هجرة السوريين الى لبنان وتداعياتها

Lebanon 24
02-07-2024 | 09:47
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 عقد وزير العدل هنري الخوري، بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع النواب من تكتل "لبنان القوي".

بعد الاجتماع، تحدث الوزير خوري فقال: "لقد تباحثنا في أزمة الهجرة السورية الى لبنان، وكيفية معالجة هذه الأزمة على الصعيدين القانوني والقضائي، خصوصاً بالنسبة الى الأشخاص الذين لا يملكون مستندات قانونية تبرر وجودهم داخل الأراضي اللبنانية، علماً أن أعداداً كبيرة من السوريين الموجودين في لبنان يتحركون بسهولة متنقلين بين لبنان وسوريا، وبالتالي يمكن القول إن كل الأسباب التي تمنع عودتهم الى سوريا قد زالت، مع الإشارة الى أن النواب الذين اجتمعنا معهم اليوم يتابعون هذه المساءلة مع كل الجهات المعنية ضمن الأطر المتعلقة بكل واحدة منها".   
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