"حزب الله" أعلن الرّد على اغتيال "أبو نعمة".. هذا ما فعله!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة من العمليات في جنوب لبنان، رداً على الإعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة الحوش بمدينة صور، والذي أودى بحياة القياديّ في الحزب محمد نعمة ناصر.

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وذكر الحزب أنه تم استهداف مقرّ قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ "فلق"، كما قصف أيضاً مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع الجوي والصاروخي بكثنة كيلع بـ100 صاروخ "كاتيوشا".

كذلك، استهدف الحزب عند الساعة 6.45 ثكنة زرعيت بصواريخ "بركان"، فيما طال أيضاً مقر الكتيبة التابعة لسلاح البر في كثنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا.