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لبنان

التطورات تتسارع... سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ موجة واسعة من الهجمات على "الحزب "

Lebanon 24
04-07-2024 | 05:47
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أعلن سلاح الجو الإسرائيلي بدء موجة واسعة من الهجمات على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن "ما زلنا أمام تطور محدود وتحت السيطرة على الحدود مع لبنان"، بعدما أعلن "حزب الله" صباح اليوم أنّه قصف بأكثر من 200 صاروخ ثكنات إييلايت وكاتسافيا وغاملا ويردن وقاعدة نفح.
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وقال مصدر في "حزب الله" لقناة "الجزيرة" "أطلقنا أكثر من 250 صاروخا منذ يوم أمس ردا على اغتيال القائد العسكري محمد نعمة ناصر".

كما أفادت "الجزيرة" عن نقل جنود جرحوا إثر قصف من لبنان على مركبتهم جنوب سهل الحولة إلى مستشفيات صفد وحيفا جوا.
 
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