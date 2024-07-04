Advertisement

لبنان

وزير الإقتصاد أحال 224 محضر ضبط على القضاء

Lebanon 24
04-07-2024 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1219121-638557048832890503.jpg
Doc-P-1219121-638557048832890503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحال وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم (224)، محضر ضبط على القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ عدد من المؤسسات ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها التي اتت على الشكل التالي: 
Advertisement

١- عينات غير مطابقة للمواصفات.

٢- عدم اعلان اسعار.

٣- عدم الإلتزام بشروط النظافة والسلامة الغذائية.

٤- مواد منتهية الصلاحية.

٥- الغش بطريقة الخلط بين اللحوم الطازجة و المبردة.

٦- عدم الإلتزام بالسعر المحدد للمولدات الخاصة.

٧- عدم تصديق لائحة الأسعار من وزارة السياحة.

٨- عدم الإلتزام بالأوزان المحددة.

٩- تصرف ببضاعة محجوزة.

١٠- تخطي نسب الأرباح.

١١-عدم الإلتزام بأسعار المحروقات.

١٢- عدم ابراز فواتير الشراء.

١٣-عدم الإلتزام بتعرفة مرائب السيارات.

‏وطالب الوزير سلام القضاء بـ"إنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق المستهلك".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:45 | 2024-07-04
12:37 | 2024-07-04
12:20 | 2024-07-04
12:20 | 2024-07-04
12:18 | 2024-07-04
12:08 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24