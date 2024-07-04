من أصحاب السوابق بالنصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحيّته؟

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، في بيان اليوم، أنه "بتاريخ ٢-٧-٢٠٢٤ وفي بلدة انصارية- صيدا، تمكّنت عناصر فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو: ع. ف. (مواليد عام 1971، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات احتيالية، وقد تبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرائم الاحتيال".وبناء على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية صورته، وطلبت في بيانها من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى مركز فصيلة عدلون الكائن في بلدة الصرفند – قرب فرن القلعة، أو الاتصال على الرقم: 441064-07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.