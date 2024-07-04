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لبنان

من أصحاب السوابق بالنصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحيّته؟

Lebanon 24
04-07-2024 | 12:00
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، في بيان اليوم، أنه "بتاريخ ٢-٧-٢٠٢٤ وفي بلدة انصارية- صيدا، تمكّنت عناصر فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو: ع. ف. (مواليد عام 1971، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات احتيالية، وقد تبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرائم الاحتيال".
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وبناء على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية صورته، وطلبت في بيانها من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى مركز فصيلة عدلون الكائن في بلدة الصرفند – قرب فرن القلعة، أو الاتصال على الرقم: 441064-07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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