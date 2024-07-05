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لبنان
إتصالات مع الدولة السورية..."لا التزامات أو ضمانات"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-07-2024
|
01:15
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بالتوازي مع التهديدات الكبيرة والرسائل التي توحي بأن الحرب الواسعة بين اسرائيل ولبنان ستندلع قريبا وبشكل متصاعد، طرحت اسئلة كثيرة عن موقف سوريا في حال حصول هذه المعركة وتوسعها.
وتقول المصادر ان اتصالات غربية وعربية جرت مع دمشق لفهم موقفها من اي حرب على "حزب الله" وان كانت الساحة السورية ستكون جزءاً من المعركة والتصعيد.
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وبحسب المصادر فان دمشق لا يمكنها اعطاء إلتزامات او ضمانات بعدم شمول مثل هذه الحرب اراضيها، خصوصا وأن عددا كبيراً من عناصر "حزب الله" وحلفائه متمركزين في مختلف المحافظات السورية انطلاقا من القنيطرة وصولا الى دير الزور وحلب.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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