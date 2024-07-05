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لبنان

صواريخ تضرب تلال كفرشوبا.. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
05-07-2024 | 06:29
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالأسلحة الصاروخية.
 
كذلك، ذكر الحزب أنه استهدف أيضاً موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالصواريخ. 
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موقع الرمثا

كفرشوبا

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