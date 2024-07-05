صواريخ تضرب تلال كفرشوبا.. ماذا استهدفت؟

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالأسلحة الصاروخية.

كذلك، ذكر الحزب أنه استهدف أيضاً موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالصواريخ.