Advertisement

لبنان

"حزب الله" يردّ على الـ"MTV".. ماذا أعلن في بيان؟

Lebanon 24
05-07-2024 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1219601-638558119204800966.jpg
Doc-P-1219601-638558119204800966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت العلاقات العامة في "حزب الله" بياناً، اليوم الجمعة، نفت فيه مضمون تقرير بثته قناة الـ"MTV" مؤخراً وتناولت فيه لقاء نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الاستخبارات الألمانية أول ديل.
Advertisement
ولفت البيان إلى أن التقرير "جاء مليئاً بالأكاذيب والمعلومات المُختلقة التي لا أساس لها من الصحة"، وأضاف: "لقد اقتصر النقاش بين قاسم وضيفه على التداول العام ‏حول الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ولم يتم الحديث بتاتاً عن أي ترتيبات ولا عن أي صيغة ‏مستقبليّة للوضع في الجنوب كما ورد في التقرير، كما يهمنا التأكيد أن اللقاء حصل بالتنسيق ‏المباشر بين الطرفين ومن دون وسيط".
 
وكانت الـ"MTV"، ذكرت أن ديل عقد لقاءين مع الشيخ نعيم قاسم ويُتوقع أن يُعقد الاجتماع الثالث قريباً، فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري هو مَن لعب دور الوسيط.

وأضافت القناة أن "نائب مدير الاستخبارات الألمانية اقترح على قاسم في اللقاء الثاني تراجع الحزب 8 كيلومترات وتعزيز مهام اليونيفيل وتطبيق القرار 1701 وحلّ النقاط الحدودية العالقة ما يسهّل إمكانية الاستثمار في البحر واستخراج الغاز مقابل رفع العقوبات عن الحزب".

ولفتت هذه المعلومات إلى أن "قاسم كان مرناً مع الطرح الألماني ولم يمانع البحث في تراجع الحزب، لكنه اشترط أولاً وقف الحرب في غزة لبدء التفاوض في الطرح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:44 | 2024-07-05
14:30 | 2024-07-05
14:20 | 2024-07-05
14:15 | 2024-07-05
14:00 | 2024-07-05
13:50 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24