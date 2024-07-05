أصدرت العلاقات العامة في "حزب الله" بياناً، اليوم الجمعة، نفت فيه مضمون تقرير بثته قناة الـ"MTV" مؤخراً وتناولت فيه لقاء نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الاستخبارات الألمانية أول ديل.

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ولفت البيان إلى أن التقرير "جاء مليئاً بالأكاذيب والمعلومات المُختلقة التي لا أساس لها من الصحة"، وأضاف: "لقد اقتصر النقاش بين قاسم وضيفه على التداول العام ‏حول الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ولم يتم الحديث بتاتاً عن أي ترتيبات ولا عن أي صيغة ‏مستقبليّة للوضع في الجنوب كما ورد في التقرير، كما يهمنا التأكيد أن اللقاء حصل بالتنسيق ‏المباشر بين الطرفين ومن دون وسيط".