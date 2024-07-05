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لبنان
"حزب الله" يردّ على الـ"MTV".. ماذا أعلن في بيان؟
Lebanon 24
05-07-2024
|
14:26
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أصدرت العلاقات العامة في "حزب الله" بياناً، اليوم الجمعة، نفت فيه مضمون تقرير بثته قناة الـ"MTV" مؤخراً وتناولت فيه لقاء نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الاستخبارات الألمانية أول ديل.
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ولفت البيان إلى أن التقرير "جاء مليئاً بالأكاذيب والمعلومات المُختلقة التي لا أساس لها من الصحة"، وأضاف: "لقد اقتصر النقاش بين قاسم وضيفه
على التداول العام حول الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ولم يتم الحديث بتاتاً عن أي ترتيبات ولا عن أي صيغة مستقبليّة للوضع في الجنوب كما ورد في التقرير، كما يهمنا التأكيد أن اللقاء حصل بالتنسيق المباشر بين الطرفين ومن دون وسيط".
وكانت الـ"MTV"، ذكرت أن ديل عقد لقاءين مع الشيخ نعيم قاسم ويُتوقع أن يُعقد الاجتماع الثالث قريباً، فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري هو مَن لعب دور الوسيط.
وأضافت القناة أن "نائب مدير الاستخبارات الألمانية اقترح على قاسم في اللقاء الثاني تراجع الحزب 8 كيلومترات وتعزيز مهام اليونيفيل وتطبيق القرار 1701 وحلّ النقاط الحدودية العالقة ما يسهّل إمكانية الاستثمار في البحر واستخراج الغاز مقابل رفع العقوبات عن الحزب".
ولفتت هذه المعلومات إلى أن "قاسم كان مرناً مع الطرح الألماني ولم يمانع البحث في تراجع الحزب، لكنه اشترط أولاً وقف الحرب في غزة لبدء التفاوض في الطرح".
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