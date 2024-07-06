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لبنان

بعد زيارة باسيل لعكار.. خلاف يعصف بين نائبين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2024 | 02:15
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أثارت الزيارة التي قام بها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى منطقة عكار الاسبوع الماضي، سلسلة اعتراضات داخل "التيار "لا سيما بين النائبين  عن المنطقة، حيث ارتفعت اصوات الاعتراض و"الحرد" بينهما على خلفية زيارة باسيل لمنطقة الأول وتغييبه منطقة الثاني.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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