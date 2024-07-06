بعد زيارة باسيل لعكار.. خلاف يعصف بين نائبين

أثارت الزيارة التي قام بها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى منطقة عكار الاسبوع الماضي، سلسلة اعتراضات داخل "التيار "لا سيما بين النائبين عن المنطقة، حيث ارتفعت اصوات الاعتراض و"الحرد" بينهما على خلفية زيارة باسيل لمنطقة الأول وتغييبه منطقة الثاني.

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