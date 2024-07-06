بلدية صيدا تنشر حصيلة الأعمال والمهام التي نفذتها خلال هذا الاسبوع

نوهت بلدية صيدا بتجاوب مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على إرسال فرقها إلى محلة التعمير – عين الحلوة ومباشرتها اليوم أعمال وقف تسرب مياه الشفة في احد أحيائها .

وأعلنت في بيان، حصيلة الأعمال والمهام التي نفذتها فرق الطوارىء وورش وشرطة البلدية بدعم من صندوق التكافل، أو تلك الأعمال التي تشرف عليها البلدية أو تتعاون فيها، وذلك عن الفترة الممتدة من 1 الى 6 الشهر الحالي.

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وتضمنت تفاصيل تقرير حصيلة الأعمال التالي:



ـ نفذت شرطة البلدية حملة إزالة المخالفات على الكورنيش البحري الجديد (بوليفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري البحري). وتم إزالة كل الخيم ألموجودة على درابزين الكورنيش، وإبقاء المظلات للطاولات على الكورنيش . كم تم إلزام أصحاب الفانات والكاسكيت بنقلها من على الشارع إلى رصيف الكورنيش الجديد.



- حملة ضبط وإزالة المخالفات في ساحة الشهداء حيث تضمنت الأعمال إزالة عربات الخضار، فيما قامت فرق البلدية بأعمال تنظيف وكنس الوسطيات، وأيضا رشها بالمياه من قبل سيارات تابعة لفوج إطفاء بلدية صيدا".



ـ متابعة إصلاح وصيانة علبة توزيع الكهرباء وضبط الإشارة الضوئية عند تقاطع إيليا بعدما توقفت عن العمل بفعل تضررها جراء حادث السير والإصطدام بها. ونعمل مع المهندس المختص على تأمين التجهيزات الضرورية لإعادة تشغيلها، ونأمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.



- متابعة أعمال صيانة وتأهيل وسطية تقاطع إيليا واستكمال بورديرات الباطون وصولا للإشارة الضوئية عند التقاطع .



ـ إطلاق حملة تشحيل أشجار ومزروعات وصيانة الغازون والأشجار في حديقة المهندس محمد زهير السعودي العامة (في سينيق – جنوب صيدا)، وحديقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان العامة مقابل الجامع العمري الكبير – على بوليفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري البحري .



ـ تنفيذ حملة رش بالمبيدات للحشرات والقوارض في محيط مسلخ صيدا على مدى ثلاثة أيام بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. وإنتقال حملة الرش تباعا إلى الأحياء في صيدا وساحة القدس وصيدا القديمة.



ـ إستكمال أعمال صيانة الحاجز المعدني الفاصل في شارع رياض الصلح بإزالة العوارض الإسمنتية التي وضعت بشكل مؤقت ، وإستبدالها بالفواصل المعدنية بعد إنجاز صيانتها جراء تضررها بفعل حوادث الصدم المختلفة. (الوكالة الوطنية للإعلام)



